Die Schreinerei Bausch-Grohskurth in der Riedböhringer Alemannenstraße hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert: „Ein Ausstellungshaus mit Lager wurde gebaut, eine Lagerhalle für Massivholz errichtet, die Hofeinfahrt für LKW angepasst“, erklärt Geschäftsführerin Martina Grohskurth. Die Firma sei auf Zukunft gepolt.

Wie die aussieht, das steht aktuell allerdings in den Sternen, da darüber Uneinigkeit herrscht. Für das Unternehmen steht nämlich „ein letzter Baustein noch aus“: Die Umsiedlung der Werkstatt. „Die alte Werkstatt funktioniert notdürftig, wir sind aber gezwungen, neu zu bauen“, sagt Grohskurth.

Aus dem Ortskern umsiedeln

Die Umsiedlung habe man bereits im März 2015 bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Blumberg angefragt. „Wir wollten versuchen, mit einem ELR-Programm aus dem Ortskern umzusiedeln“, so Firmenchefin Martina Grohskurth. Laut ihr habe die Stadtverwaltung die Umsiedlung nicht begrüßt. Man habe daraufhin den Neubau vertagt und eine Fünf-Achs-CNC-Maschine angeschafft.

Das Grundstück der Familie Grohskurth in der Alemannenstraße liegt im Gewerbegebiet Aitental 2 an der Nordausfahrt, direkt an der B27. An dieses Grundstück grenzt nach Westen ein Wiesenstück, das im Flächennutzungsplan immer als Mischgebiet ausgewiesen war.

Diese beiden Gebietstypen sollten durch einen Erdwall voneinander getrennt werden, um Schallemissionen vom Gewerbegebiet ins Mischgebiet abzuschirmen. Der Erdwall wurde auf einer Länge von fünf Metern bereits errichtet.

Das Wiesenstück hat die Gemeindeverwaltung an einen Investor verkauft, der dieses Mischgebiet in ein allgemeines Wohngebiet umfunktionieren möchte. Das bedeutet allerdings für die Schreinerei, dass hier keine Werkstatt mehr gebaut werden kann.

Eine andere Auffassung

Bei der Stadtverwaltung sieht man die Angelegenheit jedoch anders: „Die Überlegungen zur Umsiedlung sind bereits seit über drei Jahrzehnten aktenkundig“, erklärt Bürgermeister Markus Keller. Er habe Anfang des Jahres mit der Geschäftsführerin der Schreinerei gesprochen: „Konkrete Pläne hatte sie damals nicht und konnte mir auch keinen Zeithorizont nennen.“ Die Baugebietspläne dauern schon drei bis vier Jahre.

Das Unternehmen hat von der Stadt eine entsprechende Begründung erhalten: „Die Unternehmer haben in der Vergangenheit versäumt, sich den Neubau der Werkstatt durch eine Planungssicherheit zu gewährleisten.“

Wohngebiet-Projekt In Riedböhringen sollen im Gebiet Aitental IV 24 Bauplätze entstehen. Einstimmig gab der Gemeinderat im Februar 2021 grünes Licht. Als Investoren für die Erschließung und Vermarktung traten zum ersten Mal zwei Blumberger Bürger auf, der Riedböhringer Landwirt Arthur Fricker und Florian Fluck, Inhaber der Holzmanufaktur Fluck. Die 24 Bauplätze sollen eine Größe von 550 bis 850 Quadratmeter haben, alle Häuser haben eine West-Ausrichtung, Hausform und Dachart könnten die Bauherren wählen, hieß es damals in der Sitzung.

Damit ist die Schreinerei nicht einverstanden. Sie sagt, die Gemeindeverwaltung entziehe der Traditionsschreinerei jegliche Zukunftschancen: „Die alte Werkstatt in der Kirchbergstraße bietet keinen räumlichen Spielraum. Die zugeparkten Straßen im Ortskern lassen großen LKW mit Sattelschlepper kein Durchkommen und erschweren zudem das Be- und Entladen“, so Firmenchefin Martina Grohskurth.

Lässt sich an der Situation noch etwas ändern?

„Wir sind in der zweiten Offenlage. In der ersten Offenlage haben Gemeinderat und Ortschaftsrat einstimmig zugestimmt“, sagt der Bürgermeister. Er gehe davon aus, dass das Wohngebiet komme.

Keller sieht für die Pläne des Unternehmens auch noch ausreichend Platz gegeben: „Im Gewerbegebiet B27 – direkt einen Steinwurf über die Straße entfernt.“

Die Schreinerei geht indes auf die Barrikaden, hat Gäste aus Politik und Handwerk empfangen, um über die Situation zu informieren. Darunter Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter, und Ursula Maier, Unternehmerin aus Stuttgart und Trägerin des Wirtschaftspreises des Landes Baden-Württemberg.

„Handwerk ist in unserem Land eine wesentliche Stütze des Mittelstands. Von der Kompetenz und Zuverlässigkeit der Schreinerei Bausch-Grohskurth profitiert die Gesamtgemeinde. Ganz Riedböhringen kann stolz auf die Schreinerfamilie sein“, so Maier.

Ein Lösungsansatz?

Thorsten Frei sah einen Lösungsansatz darin, den bereits angefangenen Erdwall zu erweitern, damit er das gesamte Gewerbegebiet vom Mischgebiet trennt. Die Gemeinde würde dadurch drei Bauplätze verlieren, sich aber dennoch wie geplant in einem ausreichenden Maße erweitern können, genau wie die Schreinerei. Diese könnte dann wie geplant ihre Zukunftspläne umsetzen und ihre Existenz nachhaltig sicher.

„Für mich ist das die einzig mögliche und logische Abwägung beider Interessen und damit die Sicherung des Gemeindefriedens, ohne dass diese ihr Hoheitsrecht über Gebühr durchsetzt“, so Frei.

Aus Sicht des Rathauses ändere dies jedoch nichts an der Tatsache, „dass ein Wohngebiet nicht neben einem Gewerbegebiet angesiedelt sein darf“, sagt Bürgermeister Markus Keller. Die Stadtverwaltung sei allerdings jederzeit gesprächsbereit, „wenn die Schreinerei Bedarf sieht“, so Keller weiter. Dass ein Dialog entstehe, das wünscht sich auch Martina Grohskurth.