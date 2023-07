Der Schulverbund Blumberg hat in der voll besetzten Stadthalle den Abschied von 110 Absolventinnen und Absolventen gefeiert. Auch die Eltern sowie zahlreiche Freunde, Lehrkräfte und Ehrengäste waren dabei. Dies schreibt der Schulverbund in einer Pressemitteilung.

Der Abschlussjahrgang 2023 setzte sich aus 22 Hauptschul-, 13 Werkrealschul- und 75 Realschulabsolventinnen und Absolventen zusammen, denen Schulleiter Sven Dorn in seiner Eröffnungsrede seine Glückwünsche zu diesem Meilenstein aussprach. Er hob darüber hinaus die Leistungen der Abschlussklassen hervor und bedankte sich bei allen Beteiligten und Wegbegleitern, welche die Jugendlichen bei ihrem schulischen Werdegang maßgeblich geprägt und unterstützt hätten. Zuvor hatte Denis Seliman (Klasse 10d) das offizielle Programm mit einem besinnlichen Klaviersolo eröffnet. Auch Bürgermeister Markus Keller und die Elternbeiratsvorsitzende Petra Wölfle betonten in ihren Ansprachen die Wichtigkeit der heutigen Jugend und unterstrichen, dass die Abschlussschüler allen Grund dazu hätten, stolz auf ihre Leistungen zu sein. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm wurde durch das Bläsermodul unter der Leitung von Astrid Heider sowie eine Tanzaufführung der Tanz AG von Julian Körber ergänzt. Nicht zuletzt trugen auch die Abschlussklassen selbst zur Unterhaltung bei, indem sie mit selbst angefertigten Videoaufnahmen ihre Erinnerungen an ihrer Schulzeit humorvoll Revue passieren ließen. Darüber hinaus überzeugte die Klasse 10c mit dem Lied „Memories“. Im Mittelpunkt des Abends stand die feierliche Zeugnisübergabe mit Preisverleihung durch Rektor Sven Dorn und den jeweiligen Klassenlehrkräften Katrin Reinhard (9d), Fabian Fielsch (10a), Denise Schubert (10b), Tobias Bach (10c) und Michael Langenfeld (10d). Von den 35 Absolventen der Werkrealschule machen rund 40 Prozent eine Ausbildung, die übrigen werden eine weiterführende Schule besuchen. Der Notendurchschnitt der Klasse 9d lag bei 3,0. Samanta Simunovic erreichte mit einem Schnitt von 1,9 den besten Hauptschulabschluss. Sie erhielt von Bürgermeister Keller den Stadtpreis für die beste Schülerin im Bereich der Werkrealschule überreicht. Auch die Klasse 10d erreichte bei der Werkrealschul-Abschlussprüfung einen Schnitt von 3,0. Hier erzielte Seyda Gülsahin mit 2,0 den besten Notendurchschnitt.

70 Prozent der Realschul-Absolventen besuchen eine weiterführende Schule, 30 Prozent beginnen eine Ausbildung. Die Realschüler erzielten einen Notendurchschnitt von 2,4. Mit einem Schnitt von 1,1 gelang Nevio Celar (10a) der beste Abschluss. Ein besonderer Dank von Sven Dorn ging an Institutionen und Unternehmen, welche den Schulverbund Blumberg unterstützen und wieder zahlreiche Sonderpreise finanzierten. Mit einem Klavierduett der Schüler Denis Seliman (9d) und Louis Götz (10c) ging der Abend zu Ende.