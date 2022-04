Wenn am Samstag erstmals wieder das unverkennbare Pfeifen und Schnaufen der Dampflok ertönt, startet die Sauschwänzlebahn Blumberg in ihre 45. Saison. Auf einer Strecke von 25 Kilometern schlängelt sich die historische Eisenbahn dann von Blumberg-Zollhaus durch das wildromantische Wutachtal bis nach Weizen und anschließend wieder zurück.

Auf der kurvenreichen Strecke, die der Bahn zu ihrem Namen verhalf, passiert der Zug vier Brücken sowie sechs Tunnel. Der gesamte Weg ist gesäumt von beeindruckenden Ausblicken in die Wutachflühen, die Täler der Umgebung sowie bei schönem Wetter sogar bis in die Alpen.

Zum Saisonauftakt wird am Samstag, 30. April, sowie am Sonntag, den 1. Mai die schnaufende Dampflok 50 2988 zum Einsatz kommen. Außerdem finden am Sonntag, 1. Mai, zusätzliche Fahrten mit dem Wanderzug statt. Von Samstag, 7. Mai, bis zum Saisonende am Sonntag, 30. Oktober, wird die Sauschwänzlebahn von der historischen Diesellok V36 angeführt. Bei gutem Wetter werden die historischen Diesellokfahrten mit den offenen Panoramawagen durchgeführt, die dank uneingeschränktem Blick in die Natur und Umgebung für ein einzigartiges Fahrerlebnis sorgen.

Im Ferienzeitraum von Ende Mai bis Ende September fährt die Sauschwänzlebahn nicht nur an den Wochenenden, sondern zusätzlich auch am Donnerstag und Freitag sowie an den Feiertagen. Abfahrt ist dabei jeweils um 10.10 Uhr morgens oder um 14.10 Uhr nachmittags. Eine einfache Fahrt dauert knapp eine Stunde.

Neben den regulären Fahrten bietet die Sauschwänzlebahn während der gesamten Saison zahlreiche themenbezogene Eventfahrten an, die geführte Wanderungen, spezielle Führungen wie bei der Schwarzwaldhof-Ingenieursfahrt oder kulinarische Genüsse etwa beim Rothaus-Vesperabend oder bei der Prosecco-, Weinerlebnis- oder Whiskeyfahrt beinhalten. Sie bieten Kindern bei der Märchenfahrt oder beim Familientag eindrucksvolle Erlebnisse oder lassen die Fahrgäste bei den Nikolausfahrten die Vorweihnachtszeit entspannt genießen.

Für Gruppen- und Busreisende gibt es darüber hinaus spezielle Angebote und organisierte Tagesausflugspakete in Kombination mit verschiedenen touristischen Attraktionen in der Umgebung. Lorena Bausch vom Gästeservice der Sauschwänzlebahn hofft, dass nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen die diesjährige Saison komplett wie geplant stattfinden kann und dabei hoffentlich wieder viele Urlauber einen Kurztrip oder Tagesausflug in der Heimat unternehmen und auch das Busreisegeschäft wieder in vollem Umfang anläuft.

Die offizielle Saisoneröffnung erfolgt am Samstag, 30. April, ab 12.30 Uhr am Bahnhof in Blumberg-Zollhaus mit der traditionellen Begrüßung durch Bürgermeister Markus Keller sowie Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Sauschwänzlebahn. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der historischen Eisenbahn wird auch Hagen von Ortloff vom SWR-Fernsehen als Ehrengast zugegen sein und eine Rede halten. Er hat bereits mehrfach in der Sendung Eisenbahnromantik voller Leidenschaft über die Sauschwänzlebahn berichtet.

Den Sektempfang umrahmt der Musikverein Riedöschingen unter der Leitung von Dirigent Roland Schey. Passend zum Jubiläumsjahr ist auch ein neuer Bildband erschienen.