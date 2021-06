Blumberg vor 1 Stunde

Nach dem Lkw-Unfall bei Blumberg: Der Schwarzwald-Baar-Kreis Landkreis lehnt eine zweite Leitplanke an der B 27 weiter ab

Als an der B 27 bei Blumberg kürzlich ein Lkw oberhalb des Rad- und Fußwegs bedrohlich in Schieflage geriet, wurde Norbert Hinsch aus Blumberg an den Pkw-Unfall Anfang 2019, der einer ganzen Joggergruppe beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Doch seine erneute Forderung nach einer Leitplanke verhallt erneut.