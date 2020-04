Über Ostern war es im Blumberger Ortsteil Randen noch relativ ruhig, eine Woche später erlebten die Anwohner einen von Verkehrslärm gestörten Sonntag. Mehrere Motorradfahrer nutzten den beliebten Randenaufstieg der B 314, einige wenige missbrauchten den kurvenreichen Abschnitt als Rennstrecke.

Blumberg Nur relative Osterruhe im Randendorf Das könnte Sie auch interessieren

Der frühere Stadtrat und Anwohner Dietmar Schweigler schrieb deshalb am Sonntagabend einen Brief an Bürgermeister Markus Keller, den Donaueschinger Revierleiter Thomas Knörr, den Wahlkreisabgeordneten und Landesjustizminister Guido Wolf, an Landesverkehrsminister Winfried Herrmann und an den SÜDKURIER.

Blumberg Lastwagen kippt am Randenaufstieg der B 314 um: Straße nur einspurig befahrbar Das könnte Sie auch interessieren

Im Brief schreibt Anwohner Dietmar Schweigler, „ich hoffe, Sie konnten heute einen schönen und ruhigen Sonntag genießen. Das war in den Blumberger Teilorten Randen und Epfenhofen heute zwischen circa 11 Uhr und 18 Uhr leider nicht möglich.“

Schwarzwald-Baar Kampf gegen Motorradlärm: Displays sollen Bikern Contra geben Das könnte Sie auch interessieren

Abschließend schreibt: „Ich wünsche Ihnen eine schöne, ruhige Zeit und freue mich über jeden kleinen Regenschauer, der uns Anwohnern ein paar ruhige Minuten und der Vegetation das dringend notwendige Nass schenkt.“

Der Donaueschinger Revierleiter Thomas Knörr, hier auf einem Archivbild, betont die auch für die Polizei schwierige Verkehrssituation am Randenaufstieg der B 314. Bild: Jens Wursthorn | Bild: Wursthorn, Jens

Der Donaueschinger Revierleiter Thomas Knörr hat über das vergangene Wochenende nur die Informationen von Anwohner Dietmar Schweigler. Er weist aber darauf hin, dass die Polizei vor zwei Wochen mit der Verkehrspolizei am Randen war und großflächig Motorradfahrer kontrolliert habe, ebenso am Osterwochenende, als sie bei zwei Jugendlichen feststellte, dass sie ihre Leichtkrafträder frisiert hatten. Sie seien präsent, so oft es ihnen möglich sei, betont der Revierleiter, doch sobald sie oben am Randenstünden, spreche sich das unter den Motorradfahrern schnell herum.

Rahmenbedingungen schwierig

Und, so fügt der erfahrene Polizeibeamte hinzu, „wir können an den Rahmenbedingungen nichts ändern.“ Sprich dass der Randenaufstieg der B 314 zwischen Blumberg-Epfenhofen und dem Randenkreuz unterhalb des Randendorfs trichterförmig verlaufe und somit jeden Schall automatisch verstärke. Zudem gebe es PS-starke Autos und Motorräder, deren Motor beim Schalten schon von sich aus einen höheren Geräuschpegel verursache. Die daduch bedingte Dezibelzahl stehe sogar in der Kfz-Zulassung, da hätten sie als Polizei keine Handhabe.