Wer im Dorf Randen wohnt, ist benachteiligt. Auf zwei Bundesstraßen rauschen täglich mehrere Tausend Pkws und Hunderte von Lastwagen durch und um Blumbergs höchstgelegenen Teilort. Besonders störend empfinden die rund 120 Anwohner den Lärm, den ein paar wenige Motorradfahrer am Randenaufstieg der B 314 verursachen, weil sie ihn als Rennstrecke missbrauchen, obwohl dort für Biker Tempo 60 gilt.

Betroffen von dem Lärm sind auch die Bewohner von Fützen und Epfenhofen. Fatal ist, dass die 1994 eingeweihte Strecke sich von Epfenhofen trichterförmig zum Randenkreuz emporwindet, was den Schall verstärkt. Vor allem daran scheiterten viele Lösungsversuche. Der Polizei ist das Problem bewusst, doch für mehr Kontrollen passieren dort zu wenig Unfälle, heißt es. Nur wenige Jahre funktionierte das Sperren der Überholspur vor der unfallträchtigen Sonnenhofkurve, dann ging der Spuk weiter. Es scheint, dass nur eine B27-Umfahrung dem Lärm einen Riegel vorschieben könnte: Sie würde den Ortsteil südlich umfahren und käme in der Sonnenhofkurve auf die B 314, die dort dann zur nachrangigen Straße abgestuft würde, was den Reiz, die beliebte Strecke zu befahren, spürbar reduzieren würde.

