Blumberg vor 1 Stunde

Motorradlärm am Randenaufstieg der B 314: Blumberger Bürgermeister sieht die einzige Lösung in einer Ortsumfahrung

Für die Bewohner in Randen sei der Motorradlärm am Randenaufstieg der B 314 ein Verlust an Lebensqualität, betont Blumbergs Bürgermeister Markus Keller. Die einzige Lösung des Problems sei eine Ortsumfahrung.