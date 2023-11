In vielen Ortsteilen der Region kämpfen die Fußballer der Nachwuchsmannschaften darum, weiter einen Spielbetrieb aufrecht halten zu können. In Blumberg haben die Ortsteile sich zu einem erfolgreichen System zusammengeschlossen. Die große Fußballgemeinschaft aller Blumberger Ortsteile ist aktuell von vielen Erfolgen gekrönt. Vor allem in den älteren Jahrgängen zeigt man sich in einer erweiterten Spielgemeinschaft super aufgestellt und ist gleich mit zwei Mannschaften in den überregionalen Landesligen vertreten.

An der Altersspitze der A-Junioren in der großen Kooperation mit der SG Ewattingen kann mit den 17- und 18-jährigen Jungkickern auf dreißig Spieler gebaut und können gleich zwei Mannschaften gestellt werden. In der Landesliga 2 Südbaden ist man als SG Ewattingen aktuell auf einem hervorragenden fünften Rang platziert. Die SG der Blumberger Ortsteile mit dem SV Fützen, VfL Riedböhringen, FC Riedöschingen und SV Hondingen stellt hier ein Dutzend Nachwuchskräfte ab. Im sechsköpfigen Trainerteam leisten Ferdinand Hettich und Niko Götz vom VfL Riedböhringen tolle Arbeit. Auch die B-Junioren sind als SG Riedböhringen in der spielstarken Landesliga in diesem großräumigen Verbund vertreten. Mit Keven Harnest (SV Hondingen), Rocco Dziubale (SV Fützen) und Manfred Bausch vom VfL Riedböhringen bringen sich hier von der SG drei erfahrene Übungsleiter ein. Mit Rang sieben ist man in dieser starken Liga absolut im Soll. Gleich mit zwölf eigenen Talenten stellt man ein große Kontingent an Spielern.

Als SG Riedöschingen nimmt man mit der C-Jugend in der Kreisliga A2 zur Zeit mit Rang drei eine Spitzenposition ein. Das Trainertrio mit Andreas Metzger und Michael Weidner (beide FC Riedöschingen) sowie Heidi Berger vom VfL Riedböhringen kann auf insgesamt 18 Jungkicker bauen.

Bei den D-Junioren stellt man gleich zwei Mannschaften. Die D1 der SG Hondingen sorgt zur Zeit als der Tabellenführer Kreisliga 2 für Furore. Dem Trainerquartett mit Helmut Rohmer, Gottfried Mogel, Manuel Bausch (alle VfL Riedböhringen) sowie Kai Harnest vom SV Hondingen stehen insgesamt 20 Nachwuchskicker und -kickerinnen zur Verfügung. Dazu garantieren die vier Fußballvereine der Blumberger Ortsteile mit drei weiteren E-Jugendteams mit dem VfL Riedböhringen sowie der SG Fützen wertvolle Aufbauarbeit. Bei den F- Junioren sowie den Bambinis können die Clubs auf einen weiteren großen Fundus von vielen Fußballkids bauen.

Die Abteilungsleiter und Leiterinnen wie Corinna Hornung vom FC Riedöschingen zeigen sich mit der positiven Entwicklung sehr zufrieden. „Die wichtigste Stütze sind für uns die vielen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer, denen man nicht genug danken kann. Dazu können wir auf eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Vereinen bauen“, stellt sie wichtige Grundlagen für das Funktionieren der Gemeinschaft fest.

Der Jugendleiter des SV Hondingen Keven Harnest, der sich seit vielen Jahren in den höherklassigen B-und A-Jahrgängen als Trainer engagiert, freut sich über die hervorragende Partnerschaft: „Wir sind froh, dass wir den Schritt mit der großen Spielgemeinschaft über die SG Ewattingen gegangen sind. Durch unsere Höherklassigkeit beugen wir Abgängen wie früher oft zur DJK Donaueschingen vor und konnten sogar ehemalige Spieler zurückholen“, baut er auf die breite Basis.

Was ebenso beeindruckend ist: Insgesamt kann die Spielgemeinschaft in allen Jahrgängen auf über 130 Nachwuchskräfte zurückgreifen. Für den ehemaligen und langjährigen Jugendleiter des SV Fützen, Manuel Reichhart, der über zehn Jahre Führungsarbeit leistete, ist die SG für die Zukunft auf einem guten Weg. „Wir sind in der gemeinsamen Nachwuchsarbeit so gut wie noch nie aufgestellt“, zog er bei seiner Verabschiedung im vergangenen Monat eine positive Bilanz.

Die Jugendleiter Für die große Fußballgemeinschaft kommen die Jugendleiter der Vereine zum Einsatz. In den Blumberger Ortsteilen stehen folgende Jugendleiter in der Verantwortung: VfL Riedböhringen: Niko Götz und Salvatore Murru. SV Hondingen: Keven Harnest, Florian Schmid. SV Fützen: Nico Ruf, Steve Unger. FC Riedöschingen: Marko Deschle und Corinna Hornung.