Die Schulen selbst sind dagegen, wie aus der Vorlage der nächsten Gemeinderatssitzung hervorgeht. Sie findet am Donnerstag, 28. Mai, ab 17 Uhr in der Stadthalle statt.

Die Schulleiterrunde, sie besteht aus Vertretern der Realschule, der Grund- und Werkrealschule Eichberg und dem geschäftsführenden Schulleiter Tobias Link (Rektor Weiherdammschule) spricht sich wenig überraschend gegen einen Zusammenschluss aus, sie favorisiert die Selbstständigkeit. Das wichtigste Argument: „Aus pädagogischer Sicht, in der der Schüler als Individuum im Mittelpunkt steht, ist eine Eigenständigkeit aller drei Schularten sinnvoll, da dadurch die höchste Unterrichtsqualität gewährleistet werden kann. Somit könnte an erfolgreiche Zeiten der einzelnen Schularten angeknüpft werden.“

Elternbeiratsvorsitzende Petra Wölfle hat laut eigenen Angaben Signale aus dem Rathaus erhalten, dass am Donnerstag bereits eine Entscheidung fallen soll – obwohl im Beschlussvorschlag des Rathauses lediglich von eíner Diskussion über das Themas die Rede ist. Wölfle ginge das dann aber zu schnell. Sie fordert mehr Detailinformationen, um das Stimmungsbild der Blumberger Eltern in die Diskussion mit einbringen zu können. Deshalb hat sie einen Elternbrief verfasst, jetzt wartet sich auf Rückmeldungen. Ein Schulverbund könne nämlich ganz verschieden ausgestaltet sein: von einem Rektor für alle Schularten über die gemeinsame Nutzung von Fachräumen bis hin zu gemeinsamem Unterricht in den Nebenfächern. „Bei so einem wichtigen Thema darf es nicht hopplahopp gehen“, sagt Wölfle.