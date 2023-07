Das Sportfest des VfL zog am ersten Juli-Wochenende wieder viele Fußballmannschaften und fußballbegeisterte Besucher auf den Riedböhringer Sportplatz. Von Freitag bis Sonntag bot der VfL ein vielseitiges Programm an.

Den Auftakt bildete am Freitagabend das AH-Turnier, bei dem acht Mannschaften antraten. Im Finale spielte die Spielgemeinschaft Aulfingen-Leipferdingen gegen die DJK Donaueschingen um den ersten Platz. Mit einem Ergebnis von 3:1 ging die Alt-Herren-Mannschaft der Spielgemeinschaft Aulfingen-Leipferdingen vom Platz. Platz drei belegte die Mannschaft des VfL Riedböhringen. Am Samstagmorgen ging es mit den Kleinfeldturnieren der E-Jugend sportlich weiter. Zwölf Mannschaften waren auf den Riedböhringer Sportplatz gekommen, um gegeneinander anzutreten. Im Finale standen sich die Eintracht Elztal und der SV Grafenhausen gegenüber. Dabei konnte die Elztaler Mannschaft das Spiel für sich entscheiden. Der VfL Riedböhringen erspielte sich den dritten Platz. Im Anschluss an die E-Jugendturniere ging es direkt weiter mit den Spielen der zehn D-Jugend-Mannschaften. Im Finale spielte der SV Hölzlebruck gegen die Spielgemeinschaft Riedböhringen-Hondingen um Platz eins, wobei das Spiel 1:0 für den SV Hölzlebruck ausging. Dritter wurde die Mannschaft Ostbaar 1.

Ein weiterer Programmpunkt am Samstag war das Einlagespiel der C-Junioren. Dieses konnte die SG Riedböhringen gegen die SG Ostbaar mit 5:4 für sich entscheiden.

Am Samstagabend stand außerdem der VfL-Elfer-Cup auf dem Programm. Im Elfmeterschießen traten hierbei 18 Herren- und vier Damenmannschaften gegeneinander an. Die Teams waren beim Elfer-Cup vereinsunabhängig und setzten sich daher vielfältig zusammen. Abends wurde im Festzelt noch bis in die späten Abendstunden gefeiert. Die befreundeten Kicker der Eintracht Elztal hatten extra wieder ein großes Zeltlager über das Wochenende aufgebaut, denn sie waren mit 75 Kindern und 25 Trainern und Betreuern in Riedböhringen zu Gast. „Durch diese Tradition wird die Vereinsfreundschaft einfach gepflegt“, berichtet Jürgen Meister, Vorsitzender des VfL. Am Sonntag, dem letzten Tag des Sportfests, spielten dann sowohl acht Mannschaften der Bambini als auch neun Mannschaften der F-Jugend. So bevölkerten viele sportbegeisterte Kinder mit großem Elan und viel Spaß den Rasenplatz.

Dorfolympiade macht Laune

Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes war die Dorfolympiade örtlicher Vereine. Acht Riedböhringer Vereine hatten jeweils eine Mannschaft gebildet und standen sich in verschiedenen Spielen gegenüber. Abgerundet wurde das Wochenende von Tanzeinlagen der Tanzgruppen „No Limits“ und „High Definition“, die beide Bestandteile des VfL sind.

Auch für Essen und Trinken war während des Wochenendes bestens gesorgt. „Trotz des unbeständigen Wetters zog das Sportfest viele Besucher und Sportbegeisterte auf den Riedböhringer Fußballplatz. Eigentlich war das Wetter optimal zum Fußballspielen.“, zog Vorsitzender Jürgen Meister Bilanz.