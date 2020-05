Im Blumberger Gemeinderat gibt es einen Wechsel. In der Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, ab 17 Uhr in der Blumberger Stadthalle scheidet Jan Schweizer aus. Für ihn soll Kerstin Metz nachrücken. Sie hatte bei der Kommunalwahl von den Kandidatinnen und Kandidaten auf der CDU-Liste in der Kernstadt die meisten Stimmen hinter Jan Schweizer erhalten.

Kerstin Metz Bild: CDU | Bild: SK

Als Grund für sein Ausscheiden nannte der Ingenieur seinen Beruf, der immer mehr Zeit auch außerhalb Blumberg erfordere. Der 42-jährige Blumberger ist Leiter eines Planungs- und Statikbüros in der Eichbergstadt.

Blumberg Die Neuen im Blumberger Gemeinderat: Das Comeback des Jan Schweizer Das könnte Sie auch interessieren

Jan Schweizer saß bereits von 2009 bis 2014 als überzeugter Christdemokrat im Blumberger Stadtparlament. 2014 hatte er nicht mehr kandidiert sondern Familie und Beruf in den Mittelpunkt gestellt.

Blumberg Gemeinderatswahl in Blumberg: CDU und Freie Liste je 11 Sitze, SPD und FDP je 3 Sitze, Stadtrat Zorbach auch gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Jan Schweizer bleibt aber weiter CDU-Stadtverbandsvorsitzender.