Die Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen verabschiedete ihre Viertklässler. Für Schulleiterin Angelika Sitte war das ihre letzte Amtshandlung als kommissarische Rektorin, sie gibt das Amt an Simone Schelling weiter. Gleichzeitig ging Waltraud Wetzel-Geyer in den wohlverdienten Ruhestand, sie erhielt von ihrer letzten vierten Klasse einen Strauß Rosen. Bild: Schule

