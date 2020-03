Der zweite Blumberger Coronainfizierte ist einer von Stand Dienstag, 17. März, elf weiteren Coronavirus-Fällen im Schwarzwald-Baar-Kreis, teilt das Landratsamt mit. Somit liegen im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 27 bestätigte Fälle vor. Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden zwölf in Villingen-Schwenningen, sechs in Donaueschingen, drei in Königsfeld, zwei in Blumberg und jeweils ein Fall in Bad Dürrheim, Brigachtal, Dauchingen und St. Georgen gemeldet.

Alle Infizierten sind in häuslicher Quarantäne

Die Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert, heißt es in der Mitteilung. Eine Aufhebung der Isolation erfolge erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Wie die zweite Person sich mit dem Coronavirus infiziert hat, darüber waren vom Landratsamt noch keine Informationen zu erhalten.

Der erste Fall war Teilnehmer einer privaten Skiausfahrt in das österreichische Ischgl. Ischgl gilt nach einem aktuellen Bericht der Internetplattform www.t-online.de als heimliche Virus-Drehscheibe in Europa.

Der Infizierte wurde von einem Blumberger Arzt behandelt, dessen Praxis derzeit geschlossen ist.