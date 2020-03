„Wir wollen mit dem Edeka-Markt von Karsten Schlesiger einen Einkaufsservice organisieren“, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage. Der Einkaufsdienst soll demnächst starten, er werde aber auf Unterstützung durch freiwillige Helfer angewiesen sein, machte Keller deutlich.

Am Dienstagnachmittag wurde es dann schon konkreter. Die zentrale Email-Adresse wurde eingerichtet, die am frühen Mittwochmorgen freigeschaltet wird. Der Service ist gedacht für Lebensmittel in haushaltsüblicher Menge, keine Genussmittel wie Alkohol oder Zigaretten. Wer ihn in Anspruch nehmen will, kann sich unter der Telefonnummer: 07702 51-108 oder per Email unter haltetzusammen@stadt-blumberg.de an die Stadt wenden.

Der Service ist auf die Unterstützung durch freiwillige Helfer angewiesen. „Wir suchen Helfer, und wir suchen Menschen, die einen Bedarf haben“, erklärte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy.

Das Geld für die Einkäufe will die Stadt vorstrecken, die Bürger müssten ihr das Geld dann zeitnah überweisen.

Die Verordnung für die Corona-Krise setzt die Stadt konsequent um. Abgeriegelt sind inzwischen die Spielplätze, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Stadt sperrt die Spielplätze vorsichtshalber ab, hier der Platz an der Vogtgasse. | Bild: Lutz, Bernhard

Mit einem Schild informiert die Stadt, weshalb die Spielplätze derzeit geschlossen sind. | Bild: Lutz, Bernhard

Die Stadt sperrt die Spielplätze vorsichtshalber ab, hier der Platz zwischen Scheffelstraße und Im Winkel. | Bild: Lutz, Bernhard

Die Stadt sperrt die Spielplätze vorsichtshalber ab, hier der Platz im Rempenweg. | Bild: Lutz, Bernhard

Auf dem Spielplatz im Rempenweg und auf den anderen Spielplätzen ist niemand mehr. | Bild: Lutz, Bernhard

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sperren die Spielplätze ab, hier den Platz in der Weihergrube. | Bild: Lutz, Bernhard

Auch auf dem Spielplatz in der Weihergrube ist niemand mehr. | Bild: Lutz, Bernhard