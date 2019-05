Die Zahlen sprechen für sich: In Blumberg lebt es sich sicher, Blumberg ist noch sicherer geworden. Die Kriminalstatistik 2018 unterstreicht den Trend: Die Zahl der Straftaten in der Eichbergstadt ging noch weiter zurück, um 3,8 Prozent auf 276. Damit liegt sie fast auf dem Tiefstwert von 2014, als 268 Straftaten festgestellt wurden.

Weniger Körperverletzungen

Erfreulich auch, dass die Zahl der Körperverletzungen zurückging, von 49 auf 39 Delikte, allerdings blieb die Zahl der schwerer Körperverletzungen mit zehn Fällen gleich. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche mit zwei einen Tiefststand erreicht hat.

Blumberg Der Polizeichef Thomas Knörr erklärt: „In Blumberg lebt es sich sicher“ Das könnte Sie auch interessieren

Dazu hat sicher die konzertierte Aktion von Polizei und Stadt nach den elf Einbrüchen im Jahr 2016 beigetragen, wo die Polizei an die Hausbesitzer appellierte, ihre Nachbarn zu informieren, wenn sie längere Zeit wegfahren und umgekehrt den Nachbarn nahe legten, stets auch ihre Nachbarhäuser im Blick zu behalten und verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden. Das ist und bleibt sicher ein wichtiger Schutzfaktor gegen Einbrecher.

Dunkelziffer

Doch bei all den Zahlen muss man sich stets vergegenwärtigen, dass die Statistik nur die Delikte enthält, die von der Polizei festgestellt oder ihr gemeldet wurden. Stets schwebt noch eine Dunkelziffer mit. Und dem ist mit der herkömmlichen Personalstärke nicht beizukommen. Je besser die Polizei ausgestattet ist, ganz zuvorderst beim Personal, umso mehr Fälle werden in der Regel festgestellt und umso geringer ist die Dunkelziffer.

Politik hält Versprechen nicht

Doch bei der besseren Ausstattung der Polizei hapert es. Für die engagierten Polizeibeamten ist es frustrierend, zu erleben, wie zum Beispiel vollmundige Versprechungen der Landesregierung im Laufe der Zeit wieder verwässert werden und weniger neue Kolleginnen und Kolleginnen eingestellt werden als zunächst zugesagt. Dabei nehmen die Anforderungen ständig zu, der Donaueschinger Polizeichef Thomas Knörr stellt in der Donaustadt eine Tendenz zur Verrohung fest.

Respekt vor der Polizei schwindet

Und in Teilen der Bevölkerung schwindet der Respekt vor den Polizeibeamten, vor den Menschen, die im Notfall ihr Leben riskieren, um die Bevölkerung zu schützen. In Blumberg beispielsweise könnte die Polizei mit mehr Personal noch gezielter Rauschgiftdelikten auf die Spur kommen. Zwar sanken die ermittelten Delikte von 38 im Jahr 2017 auf 36 im Vorjahr, doch gerade beim Thema Rauschgift ist die Dunkelziffer in der Regel besonders hoch.