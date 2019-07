Nach Blumberg kam Martin Roth 1980 unfreiwillig. Der damalige Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder verlangte, dass Junglehrer auch von der Stadt aufs Land gehen sollten. So wechselte Roth nach seiner ersten Stelle an einer großen Grundschule in Oberkirch nach Blumberg an die Förderschule. 39 Jahre war er hier, jetzt geht er in den Ruhestand.

Die ersten Eindrücke waren gut

Die ersten Eindrücke waren gut: Es war ein warmer, trockener Sommer, und ein richtig kalter Winter mit viel Schnee, ideal zum Skifahren. Sport war und ist ihm wichtig. „Wir sind am Buchberg gefahren, damals gab es den Lift des Ski-Clubs, und danach sind wir zum Après-Ski in das Saarstüble, das lag direkt auf unserem Heimweg.“

Après-Ski im Saarstüble

Schnell fand er Kontakt, auch über den Lehrersport und die Kameraden beim TuS Blumberg: „Die Menschen waren offen und unkompliziert“. Als Segen erwies sich der Kontakt mit Lehrer Kurt Gleichauf, den er von einem Trainerlehrgang an der Sportschule in Steinbach kannte, und bei dem er die ersten zwei Jahre wohnen konnte.

Die beschriebene Offenheit erlebte er auch an der Förderschule, wie er sagt. Als Vorbild diente ihm und zahlreichen anderen Junglehrern damals Schulleiter Bernhard Prillwitz. „Für mich war er in menschlicher und beruflicher Hinsicht der Mensch an der richtigen Stelle.“ Er habe mit seiner Kompetenz und seinem großen Wissen überzeugt, und sie alle für ihre Arbeit motiviert.

An der Weiherdammschule unterrichtete Martin Roth, der Sport und Mathematik studiert hatte, fast alle Fächer. Zu Beginn des Schuljahres musste er einen Stoffverteilungsplan erstellen, den der Rektor abzeichnen musste. Der Sport fand damals in der Realschulturnhalle oder in der Turnhalle der Scheffelschule statt, die heutige Eichbergsporthalle wurde erst 1987 eingeweiht. Oft ging Martin Roth mit seinen Schülern auch ins Freie.

Alle Rektoren erlebt

Der Pädagoge hat alle bisherigen Rektoren der Schule erlebt: Bernhard Prillwitz, Dietrich Reimer, Thomas Sauter, Dieter Preis und jetzt Timo Link. Link habe neue Ideen eingebracht, so würden die Förderschüler jetzt dreimal in der Woche selbst Mittagessen für alle kochen und erhielten Nachmittagsbetreuung. Ein Beispiel für soziales Lernen. Die Schüler würden dadurch zusammenwachsen und sich mehr mit der Schule identifizieren. Martin Roth steht voll hinter dem Text im Schullogo: „Weiherdammschule, das bin auch ich“.

Blumberg ist für Martin Roth Heimat geworden. Anfangs saß er mit den anderen ledigen Junglehrern und Junglehrerinnen oft zum Mittagessen in der Grillbar. Seit 1982 ist er mit Gerlinde Roth verheiratet. Seine Frau hatte er beim Skifahren im Montafon kennengelernt. Neben der Schule war der leidenschaftliche Fußballer auch noch in Vereinen tätig: als Jugend- und Aktiven-Trainer, als Spieler und als Trainer-Ausbilder für den südbadischen Fußballverband. Die erste dezentrale Trainer-Ausbildung im Fußballbezirk Schwarzwald leiteten Martin Roth und Kurt Gleichauf gemeinsam: in Blumberg. Am Herzen lag Martin Roth, die Verbindung von Schule und Verein zu pflegen. Auf seinen neuen Lebensabschnitt freut er sich. Er will sich fit halten, viel Rad fahren und Zeit für die Familie haben.