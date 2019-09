von Reiner Baltzer

Seit Dienstag sind wieder Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen Erzsébet Bensinger und Tünde Káldi des Reformierten Gymnasiums aus Blumbergs Partnerschaft Kunszentmiklós in der Eichbergstadt.

Angereist ist die Gruppe sehr umweltbewusst mit der Eisenbahn. Am ersten Tag standen die Besichtigung des Rheinfalls bei Schaffhausen und eine Bootsfahrt auf dem Rhein auf dem Besuchsprogramm. Ein Sechstageprogramm haben Stephanie Riegger und Stefanie Schuler, Lehrerinnen an der Blumberger Realschule, zusammengestellt. Gestern dann die offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Markus Keller und Schulleiter Sven Dorn. Sowohl der Bürgermeister wie auch der Rektor hießen die 19 Jugendlichen aus den achten und neunten Klassen des Gymnasiums und die beiden Lehrerinnen herzlich willkommen. Auch Ursula Pfeiffer, Vorsitzende des Ungarnfreundeskreises, freute sich, dass der Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen weiterhin Bestand hat und seit 19 Jahren gepflegt wird. Gestern war dann noch ein Brezelkurs bei der Bäckerei Knöpfle vorgesehen.

Heute geht es zu den Vogtsbauernhöfen, auf einen Barfußpfad und auf eine Rodelbahn. Morgen nach einem deftigen bayrischen Frühstück verbringen die Gäste zusammen mit ihren 19 Freunden aus der Realschule einen Tag in den Familien. Am Abend heißt es dann: auf zum Grillen beim Schützenhaus. Auch der Samstag ist den Familien gewidmet. An diesem Tag sind individuelle Ausflüge geplant. Ein interessanter Ausflugstag nach Rottweil zur Testturmbesteigung und einer Stadtführung dürfte der Sonntag werden. Der Montag steht ganz im Zeichen des Abschiednehmens.

Nach dem Besuch der Donauquelle in Donaueschingen und einem Einkaufsbummel in der Stadt heißt es schon wieder packen und Abschied nehmen. Die Gastgeber der Schüler fahren ihren Besuch abends nach Zürich. Von dort geht es wieder umweltfreundlich mit dem Zug zurück in die Heimat. Der vor 19 Jahren von Reallehrer Christian Niedenzu ins Leben gerufene Schüleraustausch wird nächstes Jahr gebührend gefeiert.