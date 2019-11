von Reiner Baltzer und Bernhard Lutz

Viele Menschen im Raum Blumberg trauern um Helena Scherer. Die Geschäftsfrau und Unternehmerin starb am 31. Oktober nach einer Krankheit im Alter von 82 Jahren. Es trauern um sie ihr Ehemann Stefan Scherer die beiden Kinder Birgit und Clemens, fünf Enkelkinder, Schwiegerkinder, Anverwandte und ein großer Freundes- und Bekanntenkreis.

Große Anerkennung

In der Raumschaft Blumberg und darüber hinaus galt Helena Scherer, Ehefrau des Blumberger Ehrenbürgers Stefan Scherer, als tüchtige, erfolgreiche Unternehmerin in Sachen Haushaltswaren, Sportkleidung, und schicke Bekleidung. Die Verstorbene, eine Blumbergerin aus dem Hause des Bauunternehmers Karl Rehm, wuchs mit zwei Schwestern in Blumberg auf.

Haushaltswarengeschäft übernommen

Am 15. April 1966 heiratete sie den Unternehmer und heutigen Ehrenbürger Stefan Scherer. Gleich nach ihrer Eheschließung übernahm sie das Haushaltswarengeschäft ihrer Schwiegereltern und ihres Ehemanns in der Blumberger Hauptstraße mit mehreren Abteilungen, baute es Zug um Zug aus und war mit der Führung des Geschäfts äußerst erfolgreich. Im Jahr 2006 übergab sie ihrer Tochter Birgit das Unternehmen, die es wiederum weiterentwickelte. Dort hat die damalige Unternehmerin und Mutter ihrer Tochter noch lange Jahre ausgeholfen. In den Räumen in der Hauptstraße führt heute Sohn Clemens Scherer die Firma Scherer Gebäudetechnik.

Sie war die Säule der Familie

Helena Scherer war die Säule der Familie Scherer, zu ihr konnte jeder kommen, sie hinterlässt eine große Lücke.

Ein Stück Stadtgeschichte

Ihr Wirken als Geschäftsfrau war ein Stück Stadtgeschichte. Damals gab es im westlichen Teil der Hauptstraße unter anderem noch das Lebensmittelgeschäft von Tante Mariele im Haus Gebhart an der Ecke zur Theodor-Schmid-Straße, das Schuhhaus Schneider, das Kaufhaus Herbst, Metallwaren Gebele, die Weinstube Baumann und das Gasthaus „Frieden“, das eine Zeitlang die Zwillingsschwestern der Verstorbenen führten, sowie Maler Wiesner und Frisör Ernst, das Frisörgeschäft existiert heute noch.

Die Beerdigung ist am Freitag, 8. November, um 11.30 Uhr auf dem Blumberger Friedhof.