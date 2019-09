In Blumberg gab es am Donnerstag früh einen größeren Polizeieinsatz, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Wegen des Verdachts „Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln“ sei in den frühen Morgenstunden in der Kernstadt eine Wohnung von Verdächtigen durchsucht worden, sagte Michael Aschenbrenner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Bei der Durchsuchung seien auch Beweismittel sichergestellt worden.

Im Einsatz waren circa zehn Beamte des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen, mehrere Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK), drei Beamte des Polizeipostens Blumberg und drei Rauschgiftspürhunde.