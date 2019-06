Mit drei Gewählten hat die Blumberger FDP bei der Gemeinderatswahl fast zu alter Stärke zurückgefunden, nachdem Werner Waimer in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode ein Einzelkämpferdasein fristete und ihm Asyl bei der SPD-Fraktion gewährt wurde. Einer der beiden Neuen ist neben Detlef Dillmann Michael Zier, dessen Bruder Alexander die von Vater Wilfried gegründete gleichnamige Metzgerei führt, die die Blumberger mit Fleisch und Wurstwaren versorgt. Und Schwester Heidi Merk brachte sich einige Jahre lang in den katholischen Pfarrgemeinderat ein.

Blumberg Nach der Kommunalwahl in Blumberg: Fünf Ortsvorsteher kandidieren wieder Das könnte Sie auch interessieren

Zier ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier 14 beziehungsweise 18 Jahre alten Töchter. Der gelernte Zerspanungsmechaniker und TuS-Jugendkicker arbeitet bei Federal Mogul als Werkzeugmacher. Beim größten Arbeitgeber der Stadt ist er obendrein Schwerbehindertenbeauftragter. Zwei Proben-Abende in der Woche und auch viele Auftritts-Termine an Samstagen und Sonntagen verbringt Zier zusammen mit seinen Musikerkolleginnen und -kollegen der Stadtkapelle. Seit 40 Jahren bläst er ins Waldhorn, Manfred Federle war sein erster Lehrer. Das war in Vor-Musikschul-Zeiten, als die Ausbildung des Nachwuchses noch in den Händen besonders engagierter Kapellen-Mitglieder lag. Neben Job und Musik bleibt wenig Zeit für andere Hobbys, zumal das Zeitfenster für eigene Aktivitäten als „Fahrdienstleister“ seiner beiden Töchter sehr eng ist.

Blumberg Warum Klaus Hettich für den Blumberger Gemeinderat kandidierte Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Gemeinderatswahl 2009 stand Ziers Name das erste Mal auf der Liste der Freien Demokraten. Gustav Wiggert, der verstorbene Scheffellinde-Wirt, hatte ihn damals angesprochen. In die FDP ist er dann auch gleich eingetreten – weil liberales Gedankengut sowieso in seiner DNA verankert ist.

Blumberg Ihr Einsatz für eine Delphin-Therapie machte Sarah Bank bekannt: Jetzt ist sie im Blumberger Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Der Wahlerfolg ist für Zier nicht überraschend gekommen, habe die FDP den Wählern am 26. Mai doch eine gut gefüllte Liste mit bekannten Namen präsentieren können: „Ich dachte mir schon, dass es dieses Mal klappen könnte.“ Die weitere Planung des Schulcampus liegt ihm besonders am Herzen, in dieses zentrale Blumberger Zukunftsprojekt möchte er sich einbringen.