Sein Elternhaus stand in der Nähe der heutigen Stadthalle. Gespielt hat er oft im Städtle oder beim Feuerwehrhaus. „Wir waren viel draußen, im Sommer sind wir viel Fahrrad gefahren und im Winter Schlitten am Eichberg oder Ski am Buchberg“, schildert er seine Kindheit. „Blumberg ist für mich Heimat“, erklärt der 52-jährige Familienvater. Alles was, Blumberg betrifft interessiert ihn, wobei er unter Blumberg ausdrücklich alle Teilorte miteinbezieht.

Der Blick auf Blumberg als Ganzes wurde stark durch die gesamtstädtische Feuerwehr geprägt und durch die Vereine, in denen er sich engagiert.

Blick durch gesamtstädtische Feuerwehr geprägt

Mit dieser Einstellung will Klaus Hettich auch seine jüngste Aufgabe angehen: Bei der Kommunalwahl wurde er auf der Liste der CDU auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt, mit 2343 Stimmen erhielt er das beste Ergebnis aller neuen Kandidaten. „Über dieses Wahlergebnis habe ich mich unheimlich gefreut“, schildert er.

Verantwortung hat er schon immer übernommen. Bei der Feuerwehr ist er seit Jahren Zugführer. Interessiert hat er auch seit mehreren Jahren die Kommunalpolitik verfolgt. Immer wieder besuchte er die Sitzungen des Blumberger Gemeinderates, um sich selbst ein Bild machen zu können, zudem nutzte und nutzt er das städtische Rats- und Informationssystem, um sein Wissen zu vertiefen.

Sitzungen selbst besucht

Ausschlaggebend für seine Kandidatur war ein Gespräch mit CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig, sowie mehrere Gespräche mit seiner Familien und Freunden. Sie alle hätten ihn bestärkt, zu kandidieren.

Positive Entwicklung Blumbergs

Zusätzlich motiviert hat ihn nach eigenen Angaben die Entwicklung Blumbergs unter dem jetzigen Bürgermeister. Und an der weiteren Entwicklung will er gerne aktiv mitarbeiten.

In den kommenden Jahren, so blickt er nach vorne, stehen große Aufgaben an wie zum Beispiel der Schulcampus, die Kleinkindbetreuung, das Ausweisen von bedarfsgerechtem Bauland für Familien und Gewerbe, das Sanieren öffentlicher Gebäude und Anlagen sowie die Sanierung von Straßen und Wegen, um nur einige Bereiche zu nennen.

Gespannt ist er nun auf die konstituierende Sitzung der CDU-Fraktion und auf die konstituierende Sitzung des Gemeinderats.