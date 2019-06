Nach der Kommunalwahl steht jetzt die Konstituierung der neuen Gremien an. Im Raum Blumberg sollen sich als erstes die Ortschaftsräte konstituieren. Nach Auskunft des Landratsamts im Schwarzwald-Baar-Kreis soll das Wahlergebnis spätestens in der Woche ab dem 24. Juni vorliegen.

Viele nehmen die Wahl an

Bürgermeister Markus Keller will die neuen Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter am 11. Juli in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats bestätigen lassen. Die meisten Ortschaftsräte hätten bereits erklärt, die Wahl anzunehmen, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage.

Achdorf

Hans-Peter Mess Achdorf | Bild: Lutz, Bernhard

Achdorf ist mit seinen fünf Ortsteilen der einzige Stadtteil der acht Blumberger Stadtteile mit unechter Teilortswahl. Zwei der sechs Sitze im Ortschaftsrat entfallen auf Achdorf, je ein Sitz haben Aselfingen, Überachen, Eschach und Opferdingen. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess (Aselfingen) ist bereit, sich nach zwei Perioden erneut für das Amt zur Verfügung zu stellen, sofern er gewählt wird.

Dank einer erstmals erstellten Kandidaten-Liste sind auch die Vertreter für Eschach und Opferdingen klar: Ulrike Mogel-Link und Edgar Blessing, in Achdorf wurde der Ortschaftsrat Kuno Maurer wieder gewählt, neu für Lothar Rehm, der ausschied, wurde Steffen Furtwängler gewählt.

Kein Kandidat in Überachen

In Überachen fand sich kein Kandidat für die Liste. Zwar erhielt Ortschaftsrat Gerhard Auer wieder die meisten Stimmen, doch er hatte schon angekündigt, sein Amt abzugeben und kann dies auch. Ihm folgte Verena Schreiber, die inzwischen nach Achdorf zog und damit auch nicht in Frage kommt.

Die nächstmeisten Stimmen hatte Claudia Auer erhalten, die ebenfalls abgelehnt habe, wie Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage sagte, die nächsten sind Christian und Matthias Kern, die nun angeschrieben werden.

Epfenhofen

Hier gab es eine Kandidatenliste, Ortsvorsteher Markus Rösch hatte schon im Vorfeld seinen Verzicht bekannt gegeben. Die meisten Stimmen erhielt Ortschaftsrat Daniel Hallaj, gefolgt von Adolf Leingruber, Bernd Wegener (neu), Patrick Kaupp, Uwe Metzger und Markus Merk. Interne Gespräche gab es schon, sagte Ortsvorsteher Markus Rösch, gewählt werde auf der konstituierenden Sitzung.

Fützen

Georg Schloms Fützen | Bild: Reiner Baltzer

Auch hier gab es eine Kandidatenliste. Die meisten Stimmen erhielt Ortsvorsteher Georg Schloms, er will sich wieder zur Verfügung stellen, er braucht aber beruflich bedingt eine neue Stellvertreterin oder einen neuen Stellvertreter, die ihm Termine und Aufgaben abnehmen, da seine bisherige Stellvertreterin Mathilde Gleichauf nicht mehr kandidierte. Ihm folgen Andrea Gut (neu), Ralf Blaser (neu), Florian Siegwart, Sabine Gruber (neu), Michael Meister (neu), Andrea Fischer (neu) und Michael Gut. Die erste Sitzung ist am 2. Juli um 20 Uhr im Bürgersaal Fützen.

Hondingen: Hier wird ein neuer Ortsvorsteher gewählt, Amtsinhaber Horst Fürderer hat für den Ortschaftsrat nicht mehr kandidiert sondern nur noch für den Gemeinderat. Es gab keine Liste: Die meisten Stimmen erhielt Ortschaftsrätin Yvonne Heß, das einzige Mitglied des bisherigen Gremiums, gefolgt von Rolf Schwenk, Axel Fluck, Markus Pfeifer, Sebastian Süß und Bernhard Fetscher.

Nordhalden

Dirk Steuer Nordhalden | Bild: Lutz, Bernhard

Die meisten Stimmen erhielt Ortsvorsteher Dirk Steuer, er will sich für das Amt erneut zur Verfügung stellen, wenn er gewählt werden sollte. Die nächstmeisten Stimmen erhielten Stadtrat Christian Schautzgy, Günter Heer, Rainer Happle, Anke Lengsfeld (neu) und Martin Fleischer (neu). Die erste Sitzung ist je nach Bekanntgabe des Ergebnisses am 24. Juni oder am 1. Juli.

Kommingen

Auch hier muss ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden, Amtsinhaber Norbert Baumann sowie sowie vier der anderen fünf Ortschaftsräte traten nicht mehr an. Die meisten Stimmen erhielt Matthias Lohberger, gefolgt von Matthias Sauter, Michael Sauter, Norbert Rösch als einziger des bisherigen Gremiums, Martin Scheu sowie Jacqueline Baumann, Tochter des bisherigen Ortsvorstehers Norbert Baumann.

Riedböhringen

Hier erhielt Ortsvorsteher Gerhard Fricker (359 Stimmen) deutlich weniger Stimmen als die Spitzenreiter Mathias Merz (neu, 568 Stimmen) und Thomas Meister (519), vor Fricker liegen auch noch Stefanie Degen und Jürgen Weißer, er will sich aber nach reichlicher Überlegung wieder für das Amt zur Verfügung stellen, sofern er gewählt wird. Ebenfalls neu sind Thomas Münzer und Karoline Riegger. Die erste Sitzung ist am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr im Rathaus.

Riedöschingen

Robert Schey | Bild: Reiner Baltzer

Hier gab es fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen der ersten vier Kandidaten, Stimmenkönig ist Jürgen Hauptvogel (neu) vor Thomas Guth, Michael Mink, Ortsvorsteher Robert Schey, Gerd Martin, Luis Rocha dos Santos, Rainer Linke (neu) und Markus Wahl. Ortsvorsteher Schey will die konstituierende Sitzung abwarten, er würde sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen.