Am Randenaufstieg der B 314 ereignete sich am Montag ein Motorradunfall. Ein 36-jähriger Motorradfahrer stürzte nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr auf die Bundesstraße. Der Biker war von Epfenhofen in Richtung Randen unterwegs, kurz vor einer scharfen Linkskurve sei er von der Straße abgekommen. In der Folge sei der 36-Jährige gestürzt und habe sich leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Der Randenaufstieg der B 314 ist mit seinen für Rennmaschinen ausgelegten Kurven bei Motorrädern beliebt. Früher hatten sich dort regelmäßig Unfälle ereignet. Nach etlichen Interventionen der Randener Bevölkerung, des Gemeinderats und der Stadt wird die Überholspur vor der unfallträchtigen Sonnenhofkurve seit mehreren Jahren bei Schönwetter an den Wochenenden und Feiertagen auf 750 Metern abgesperrt.

In den letzten zwei bis drei Jahren sind wieder öfters Klagen der Anwohner über Motorradlärm zu hören. Im Juni ereignete sich auf der Strecke wieder ein tödlicher Motorradunfall.

Trichter verstärkt den Schall

Die Krux der im Sommer 1994 eingeweihten Strecke, zu der auch die Ortsumfahrungen der Blumberger Stadtteile Fützen und Epfenhofen gehört: Die Landschaft bildet einen Trichter, der den Schall nach oben hin verstärkt. Besonders betroffen sind neben Fützen und Epfenhofen die Bewohner des Ortsteils Randen.