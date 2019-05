Die Grünen etablieren sich mehr und mehr auch im Ländlichen Raum. Mit 13 Prozent holen sie in Blumberg ihr bisher bestes Ergebnis, die SPD kommt hier nur noch auf zwölf Prozent. Dies ist umso bemerkenswerter, da den Grünen hier wegen des geplanten Windparks auf dem Ettenberg auch spürbarer Widerstand geboten wird und sich dieses Thema durchaus auf die Europawahl hätte auswirken können.

Blumberg Die Grünen sind in Blumberg zweitstärkste Kraft

Doch die Menschen in der Raumschaft Blumberg trauen den Grünen eher als den Sozialdemokraten zu, die grundlegenden Probleme anzupacken und Lösungen zu finden, ganz zuvorderst beim Klimawandel. Die Grünen haben die SPD abgelöst. Im Gegensatz dazu steht der Erfolg der AfD, die hier mit elf Prozent fast schon an die SPD herankommt. Viele Blumberger stehen Europa skeptisch gegenüber, sonst würde eine Partei, die offen erklärt, sie wolle nur in das Europaparlament, um Europa aufzulösen, hier nicht so viele Stimmen erhalten. Ganz bitter ist der Absturz der CDU in ihrer Hochburg von 52,3 Prozent auf nun 41,7 Prozent. Der Partei fehlt die Volksnähe.