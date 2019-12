von Reiner Baltzer

Fützen – Auf der gut besuchten Generalversammlung des SV Fützen standen Wahlen an. Kandidaten für einige Vorstandsämter wurden vom Wahlleiter, Ortsvorsteher Georg Schloms, schnell gefunden. So wurden der Amtsinhaber für die Kassengeschäfte, Thorsten Gregor, und die Kassenprüfer Markus Gleichauf und Manfred Wild einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neuer zweiter Kassierer ist Daniel Müller, Udo Frank gehört jetzt zum Kreis der Beisitzer.

Jugendleiter Manuel Reichhart und sein Vertreter Markus Gut bestätigt

Im Vorfeld der Generalversammlung ging die Jugendversammlung unter der Leitung von Jugendleiter Manuel Reichhart über die Bühne. Es standen dort unter anderen die Wahlen der beiden Jugendleiter an. Reichhart wurde wieder zum Jugendleiter gewählt, sein Stellvertreter Markus Gut wird sein Amt nochmals kommissarisch übernehmen, da sonst kein Kandidat zur Verfügung stand.

Auf der anschließenden Mitgliederversammlung des Hauptvereins wurde nach dem Bericht des Jugendleiters das Wahlergebnis bei der Jugendabteilung bestätigt. Die Bambini-Mannschaft befinde sich verstärkt im Aufbau. Zehn Kinder seien mit Freude dabei, so Reichhart.

Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Andreas Palka und Markus Röthenbacher, hielten einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Dabei machten sie deutlich, dass es richtig war, den Sportplatz des ehemaligen Fußballvereins Epfenhofen zu übernehmen, um mehr Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, vor allem für die Jugend. Die Fußballteams, dazu gehören die erste, zweite und dritte Herrenmannschaft und die Teams der B-, C-, D- und E-Jugend, haben sich in der Saison 2019/2020 bisher wacker geschlagen und belegen jetzt vor der Winterpause respektable Plätze, die vor allem bei der ersten Herrenmannschaft, der SG Riedböhringen/Fützen mit ihrem bisherigen fünften Platz in der Bezirksliga, Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben.

Unter dem neuen Trainer Nurhan Ardiclik habe das Team bisher gezeigt, dass es in der neuen Saison nicht wieder zu einer Zitterpartie gegen den Abstieg kommt. Die Spielgemeinschaft mit dem VfL Riedböhringen habe sich bewährt, so die beiden Vorsitzenden des SV Fützen und der Vorsitzende des VfL Riedböhringen, Jürgen Meister. Der SV Fützen feiert in diesem Jahr sein 60-Jähriges Bestehen und der Förderverein Kickers-Schwarz-Gelb wird nächstes Jahr zehn Jahre alt, war von Andreas Palka zu hören.

Bei soviel Jubiläen dürfe einfach keine Mannschaft absteigen., machte er noch einmal deutlich. Das gelte vor allem für den Bezirksligisten. Die Kassengeschäfte hat Kassierer Thorsten Gregor vorbildlich geführt, bescheinigten ihm die Kassenprüfer. 18 Personen wurden für langjährige Mitgliedschaft mit goldenen, silbernen, bronzenen Ehrennadeln ausgezeichnet. 16 weitere Mitglieder werden nachträglich geehrt.