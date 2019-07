von Gernot Suttheimer

Die Schülerzahl an der Musikschule Blumberg geht seit drei Jahren zurück. Das wurde bei der Mitgliederversammlung im „Hirschen“ bekannt. Als Grund wurde vom Vorsitzenden Philipp Bellhäuser, Stadtmusikdirektor Michael Jerg und Bürgermeister Markus Keller die Ganztagsschule genannt. Während an der Musikschule die Zahl der Schüler von knapp 400 zu Beginn des Jahres 2017 auf 340 Ende 2018 schrumpfte, stieg sie bei der Ganztagsschule von anfangs 30 auf 100 an. Es sollen Gespräche geführt werden, denn es seien alle Vereine betroffen, erklärte der Bürgermeister.

Homepage wird auf Vordermann gebracht

Bellhäuser gab zunächst einen Rückblick auf das Geschäftsjahr. Auch 2018 gab es Probleme mit der Raumbelegung an der Scheffelschule. Die Zuschüsse des Schwarzwald-Baar-Kreises erhöhen sich in jedem Jahr. Die brachliegende Homepage der Musikschule werde demnächst aktualisiert. Für die Aktivitätssteigerung der Musikschule konnten Rücklagen gebildet werden.

Entlastung des Vorstands ist reine Formsache

Die Kassiererin Carina Dechow informierte über die Finanzlage. Danach wurde 2017 ein deutlicher Überschuss erwirtschaftet. Die Kassenprüfer Mark Lengsfeld und Achim Happle bescheinigten für beide Geschäftsjahre eine sehr gute Buchhaltung, sodass die Vorstandsentlastung reine Formsache war.

Einige ehemalige Musikschüler auf dem Weg zu Profi-Musikern

Die Schülerzahl gehe vor allem bei den 10- bis 14-Jährigen zurück, stellt der Musikschulleiter Michael Jerg fest. Der Musikgarten für die jüngeren Schüler sei nach wie vor beliebt. Die Belastung der Kinder bezeichnete Jerg als sehr hoch. Bei den Eltern und Schülern sei die Belastbarkeit gesunken. Derzeit unterrichten 17 Lehrkräfte 225 Wochenstunden. Neun Prozent der Schüler kommen von außerhalb Blumbergs. Die Kooperation mit den Bildungseinrichtungen bezeichnete Jerg als sehr gut. An der Realschule leitet Astrid Heider zwei Bläsermodule. Besonders erfreulich für den Schulleiter ist, dass einige Schüler erfolgreich eine musikalische Berufslaufbahn einschlagen. Das Kuratorium Musik, dem Musikschule, Stadtkapelle, Jugendkapelle und Akkordeonorchester angehören, umfasst rund 1100 Mitglieder. Die erzielten Jungmusikerleistungsabzeichen beweisen die gute Arbeit der Musikschule. Sie leiste einen großen Beitrag zur gesamtstädtischen Kinder- und Jugendarbeit.

Vorsitzender Philipp Bellhäuser wird in seinem Amt bestätigt

Unter Leitung von Bürgermeister Keller wurde der Vorstand mit folgendem Ergebnis gewählt: , Stellvertreterin Claudia Sausen. Carina Dechow führt weiter die Kasse und Martina Selig bleibt Schriftführerin. Auch die Kassenprüfer Achim Happle und Mark Lengsfeld machen weiter. Neue Elternvertreter sind Carina Bozer und Nicole Münch als Stellvertretung. Die Schulgeldordnung für die Musikschule wurde leicht angepasst.