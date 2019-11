Gleich zwei Angelegenheiten in einem Zug will die CDU-Fraktion auf den Weg bringen. So hat die Fraktion beantragt, über eine Teilsperrung der städtischen Fläche vor der Energieversorgung Südbaar (ESB) zu beraten. Und die Brücke von der Hauptstraße zum Sportzentraum sollen künftig außer dem Anlieferverkehr zum Sportrestaurant, Tennisheim und den Containern keine Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen mehr befahren dürfen.

Parkplatz

Bei dem Parkplatz vor der ESB handelt es sich unter anderem um den Bereich, wo bisher die Eisbahn aufgebaut wird. Die ehemalige Fläche der ESB werde nach dem Erwerb durch die Stadt zunehmend als Parkfläche benutzt, heißt es. Unter der Woche, aber insbesondere an den Wochenenden sei die Fläche überwiegend mit Schwerlastfahrzeugen zugeparkt. Dies führe zu erheblichen Schäden an der Fläche, die gegebenenfalls durch die Stadt beseitigt werden müssten, da sie als Eigentümerin die Verkehrssicherungspflicht habe.

Eisbahn: Einmal im Jahr werde dort die Eisbahn aufgebaut. Durch die bereits entstandenen Schäden steige der Arbeitsaufwand für den Bauhof, da die Eisbahnfläche für den Betrieb „im Lot sein muss“, heißt es. Deshalb beantragt die CDU-Fraktion, die Fläche im Bereich Leo-Wohleb-Straße ab einer Tiefe von sechs Metern zu sperren. Dies deshalb, damit noch weitere Parkplätze im Bereich des gegenüberliegenden Ärztehauses zur Verfügung stehen.

Als Absperrmaterial könnten die im Tunnelweg lagernden Betonstraßensperrungen dienen, die lediglich beim Street-Art-Festival zum Einsatz kommen. Da beim Festival die Fläche zusätzlich als Parkplatz genutzt werde, entstünden vor und nach dem Festival kein zusätzlicher Arbeitsaufwand und keine zusätzlichen Kosten für den An- und Abtransport der Straßensperren. Die Betonstraßensperren müssten so gesetzt werden, „dass sie beim Eisbahnbetrieb kein Hindernis darstellen.“

Kein Schwerverkehr soll mehr über die Brücke zum Sportzentrum