Das Solemar wurde 1987 eröffnet und befindet sich somit bereits im 37. Betriebsjahr. Erfahrungswerte anderer Solebäder zeigen, dass sich diese in der Regel alle 25 bis 30 Jahre einer Generalsanierung unterziehen und auf Rohbau zurückgebaut werden müssen. Dies verdeutliche, dass das Solemar, das diesen Zeithorizont bereits deutlich überdauert hat, zum einen gut geplant wurde und zum anderen die durch die Kur- und Bäder GmbH durchgeführten permanenten Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen zu einem überdurchschnittlich langen Lebenszyklus geführt haben, meint die KuBä in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der kontinuierlichen Fortschreibung des Reparatur- und Sanierungskonzeptes müsse nun jedoch verstärkt festgestellt werden, dass sich insbesondere in den letzten Monaten der bauliche und technische Zustand deutlich verschlechtert habe. Dies wurde insbesondere durch zunehmende Undichtigkeiten der Beckenumgangsbereiche verursacht. Aus der detaillierten Altersanalyse der einzelnen Installationen werde zudem deutlich, dass große Teile der vorhandenen technischen Anlagen ihre theoretische Nutzungsdauer erreicht und in Teilbereichen auch bereits überschritten haben.

Um die Zukunftsfähigkeit des Solemars und damit auch die damit zusammenhängende millionenschwere Wertschöpfung für die Gesamtstadt Bad Dürrheim auch für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten, stehen zukünftig intensive und aufwendige Erhaltungsmaßnahmen an, die neben einem hohen Investitionsvolumen auch eine längerfristige Sanierung des Bades in den nächsten Jahren mit sich bringen, heißt es in der Mitteilung.

Um diese anstehenden Herausforderungen steuern zu können und frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen, sei nun in enger Abstimmung zwischen der Geschäftsführung der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, dem Aufsichtsrat, dem Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim sowie externen Fachplanern und Experten beschlossen worden, die notwendigen Vorplanungen konkret anzustoßen und einen fundierten „Sanierungsfahrplan“ für das Solemar zu erstellen. Deshalb lädt die KuBä zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am heutigen Donnerstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr in den Siedersaal, Haus des Bürgers ein.