Als einziger Getränkehersteller und erster Mineralbrunnen in Baden-Württemberg ist Bad Dürrheimer 2023 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Dies teilt der Dürrheimer Mineralwasser-Hersteller mit. Die Verantwortlichen messen dieser Nominierung eine besondere Bedeutung zu. Denn diese fußte dieses Mal nicht auf einer Eigendarstellung. Vielmehr hätten unabhängige Jurys mittels modernster KI-gesteuerter Methodik das nachhaltige Verhalten deutscher Unternehmen recherchiert und bewertet.

Geschäftsführer Ulrich Lössl erklärt dazu: „Auf diese Nominierung können wir wirklich stolz sein, denn wir als regional tätiges Unternehmen konkurrieren hier mit den ganz Großen der Branche, die ihr Geschäft national und zum Teil europaweit betreiben. Sie ist Lohn für unsere Arbeit der letzten Jahre und hat auch Vorbildcharakter für eine ganze Branche.“

Als nachhaltige Produktion führen die Bad Dürrheimer mehrere Punkte an: Eine ressourcenschonende Gewinnung von Mineralwasser, eine klimaverantwortliche Herstellung und die zum großen Teil regionale und damit klimabewusste Auslieferung. Genannt wird auch der Bodenschutz: Der Erhalt von Streuobstwiesen dank der Herstellung eines Apfelschorle-Produkts, die von Bad Dürrheimer realisierten Bodentage für Landwirte, die Kooperation mit dem Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar und das Engagement des Unternehmens als Botschafter für einen blühenden Naturpark Südschwarzwald.

Das Bundesumweltministerium in Zusammenarbeit mit der Deutschen Industrie und Handelskammer und weiteren Partnern wie der Umweltschutzorganisation WWF wird dann im Laufe des Wettbewerbs aus 100 Branchen die Vorreiter der Transformation in der deutschen Wirtschaft auszeichnen.

