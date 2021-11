von Jörg-Dieter Klatt

Das Interesse der Bevölkerung aus Unterbaldingen in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Dürrheim galt dem auszuweisenden Neubaugebiet Äußere Bündt, das am südlichen Ortsrand auf den Weg gebracht werden soll. Städteplaner Rüdiger Stehle aus Spaichingen oblag es, dem Rat die detaillierte Planung vorzustellen. Nachdem sich der Ortschaftsrat Unterbaldingen ebenfalls über einen langen Zeitraum mit dem Vorhaben auseinandergesetzt hatte, gelangte nun die Ringstraßenvariante zur Vorlage im Gemeinderat.

Hochwasserkonzept: Dabei wurde auch der dringend anstehende Hochwasserschutz mit in das Planungskonzept eingebunden. Derzeit wird anfallendes Regenwasser aus Richtung Osten zum Winterhaldengraben geführt, was schon des Öfteren zu Überschwemmungen in Unterbaldingen geführt hat. Zukünftig soll dieses Wasser in einem neu zu schaffenden Graben entlang des Neubaugebietes in Richtung Gewerbegebiet Im Hochen in Richtung Kötach abgeleitet werden. Eine ausgewiesene Retentionsfläche in der Nähe der Ostbaarhalle wird fürderhin ebenfalls die Überflutungsgefahr bannen.

Lärmschutz: Die Nähe zur Autobahn A81 war weiterhin Thema der Vorstellung. Umfangreiche Messungen durch den TÜV Süd haben ergeben, dass durch die Schallschutzwand entlang der Fernstraße die Lärmbelastung unterhalb der Grenzwerte liege. Somit seien passive Schallschutzmaßnahmen nicht notwendig, weil die Beurteilungspegel bei Einhaltung der gültigen Energiesparverordnung beim Hausbau erfüllt seien.

