von Sabine Naiemi

Rund neun Stunden hielten Unwetter und Starkregen vom vergangenen Montag die Feuerwehrkräfte der Stadt und Ortsteile insgesamt auf Trab. Das Einsatzgebiet erstreckte sich laut Gesamtkommandant Volker Heppler sowohl auf die Kernstadt als auch auf die Ortsteile. Der erste Einsatz begann um 17.50 Uhr.

In Bad Dürrheim etwa stand der Verkaufsraum des E-Centers unter Wasser, das wohl eher über das Dach hereinlief. In der Werner-von-Siemens-Straße war ein Keller vollgelaufen.

Das Wasser läuft in Unterbaldingen vom Föhrenwiesgraben her weitflächig bis in den Ort hinein. Die Straße muss gesperrt werden, die Einsatzkräfte überwachen die Lage. Das Wasser ist knapp davor, ein Privatgrundstück zu fluten. | Bild: Volker Heppler

In den Ortsteilen war es besonders der Föhrenwiesgraben bei Unterbaldingen, der die Einsatzkräfte forderte. Die Verdohlung, wo der Graben von Richtung Autobahn her in die Wartenbergstraße mündet, konnte die Wassermassen nicht mehr bewältigen, so dass die Straßen überflutet wurden und gesperrt werden mussten. Auch die Straße auf dem Weg zur Blatthaldenhütte sei betroffen gewesen, so Heppler weiter.

Auf der Straße Richtung Blatthaldenhütte drücken die Wassermassen bei der Unterführung an der Autobahn weitflächig den Berg herunter. | Bild: Volker Heppler

Das den Hang hinunterlaufende Wasser unterspülte die Straße und hob den Straßenbelag an. Auch hier musste die Straße gesperrt werden. Die Bürger selbst hätten mit eigenen Schutzmaßnahmen vorgesorgt – auf der Ostbaar sind Straßenüberschwemmungen bei Starkregen nichts Neues, auch wenn es schon lange nicht mehr so schlimm war.

Auf diesem Bild von der anderen Seite her ist zu sehen, wie die Wassermassen durch die Unterführung schießen. | Bild: Volker Heppler

Deshalb wurden vor einigen Jahren auch gezielt Hochwasserschutzmaßnahmen besonders in Oberbaldingen angegangen. Auch nach Sunthausen auf den Pferdehof wurden die Einsatzkräfte gerufen. Doch dort habe man leider nicht viel machen können, so Heppler. Das Wasser drückte in die Pferdeboxen. Erst kurz vor 3 Uhr nachts beruhigte sich die Lage endgültig, und die Feuerwehrmänner und -frauen konnten ihre wohlverdiente Nachtruhe antreten.