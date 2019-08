Bei einem Unfall kommt ein Auto von Straße ab und überschlägt sich

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 19.10 Uhr, die Bundesstraße 523 von Schwenningen in Richtung Tuttlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen, geriet dabei ins Schleudern, sodass sich sein Fahrzeug an einer Böschung überschlug. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, erlitt seine 27-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Drogen oder Alkohol seien nicht im Spiel gewesen, erklärt die Polizei.

Eine Sozia wird bei einem Unfall beim Auffahren auf die Autobahn schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer kam es am Sonntag, gegen 11.10 Uhr, auf dem Beschleunigungsstreifen von der Autobahn 864 in die Autobahn 81, Richtung Singen, teilt die Polizei mit. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin verlangsamte am Ende der Beschleunigungsspur ihre Geschwindigkeit, da sie keine Lücke zum Einfädeln entdeckte. Ein nachfolgender 30-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls von der A 864 auf die A 81 wechseln wollte, erkannte dies zu spät und touchierte den vorausfahrenden Pkw. Dabei stürzte der Zweiradfahrer. Während dieser unverletzt blieb, zog sich die gleichaltrige Sozia erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Singen und Tanzen für Gäste und Bürger gehört zum Veranstaltungsangebot des Tages

Neben sportlicher Betätigung mit dem Freizeitteam bei der Tagesradtour, der Kurgymnastik oder dem Lach-Yoga, können Gäste und Bürger der Stadt um 10 Uhr im Casa Vitale das jahreszeitliche Liedersingen genießen. Um 10.30 Uhr findet im Kurhaus das Frühkonzert mit den Herbstzeitlosen statt. Eine Stadtführung gibt es um 15 Uhr, zum Tanztee mit Helmut ist im Kurhaus eingeladen um 15.30 Uhr und um Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten geht es bei einem Ernährungsvortrag im Haus des Gastes um 16 Uhr.

In Unterbaldingen kann man Brennholz lang und Brennschichtholz kaufen

In Unterbaldingen wird neben Schichtholz auch Brennholz lang ab festem Abfuhrweg zum Kauf angeboten. Abgerechnet wird nach Festmetern. Interessenten können sich beim Service-Center Ostbaar, Telefon (07706) 9 22 87 88 oder per Mail an luzia.woelfle@bad-duerrheim.de bis spätestens 23. September melden. Der Preis je Festmeter Brennholz lang beträgt 61 Euro plus Mehrwertsteuer. Wer Brennschichtholz bestellen will, kann sich ebenfalls im Service-Center Ostbaar (siehe oben) bis spätestens 23. September melden. Der Preis je Raummeter beträgt 79 Euro plus Mehrwertsteuer.