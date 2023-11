Leichte Verletzungen haben laut Polizei zwei Unfallbeteiligte bei einem Zusammenstoß am Montag gegen 5.30 Uhr kurz nach dem Autobahnkreuz Hegau auf der Autobahn A 98 in Richtung Stockach erlitten. Ein 27-Jähriger Ford-Fahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck eines ebenfalls in Richtung Stockach vorausfahrenden Opels einer 47-jährigen Autofahrerin geprallt. Durch die Wucht der Kollision sei der Opel zunächst von der A98 nach rechts in den Grünstreifen geschleudert und erst nach dem Überqueren der Auffahrt zur A81 kurz vor den Schutzplanken beschädigt stehen geblieben.

Volkertshausen Im Rausch auf der Autobahn: Polizei zieht Twingo-Fahrer aus dem Verkehr Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Unfall hätten sich sowohl der Ford-Fahrer als auch die Frau im Opel leichte Verletzungen zugezogen und mussten laut Polizei mit Rettungswagen in die Klinik nach Singen gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf über 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der A98 und die Auffahrt zur A81 laut Polizei vorübergehend gesperrt werden.