Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 34 schwere Verletzungen erlitten. Ein 56-jähriger Motorradfahrer war laut Polizei auf der Bundesstraße 314 von Tengen in Richtung Waldshut unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Kreisstraße 6135 von Talheim kommend auf die Bundesstraße 314. Dabei stieß der BMW mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen, so die Polizei. Dieser stürzte und verletzte sich schwer, wie die Polizei berichtet. Ein Rettungswagen brachte den Biker in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe streute die Straßenmeisterei Welschingen die Fahrbahn ab und kennzeichnete die Gefahrenstelle.