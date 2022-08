Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Dienstagmittag auf dem Schulhof der Grundschule Stockach. Laut einer Pressemitteilung haben Unbekannte dort gegen 13.30 Uhr Papier und Papierhandtücher in Brand gesteckt und sind anschließend geflüchtet. Die mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften ausgerückte Stockacher Feuerwehr habe die Glutnester gelöscht. Es habe keine Brandgefahr für das Schulgebäude bestanden. Der Schaden betrage mehrere hundert Euro am Boden und angrenzendem Gestrüpp. Hinweise auf die Zündler nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.