Die Nellenburgschüler haben fertig: Mit der lang ersehnten Verleihung der Abiturzeugnisse in der Dillhalle beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben gefeiert, und das unter Pandemiebedingungen und unter Einhaltung von Regeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Traumnote Die eingangs erwähnte Note 1,0 erreichten Leon Buntz, Oray Kalayci, Tobias Temme und Johanna Zander. Zudem wurde Tobias Temme mit dem Schulpreis für die höchste Punktzahl im Abitur besonders geehrt.

„Ich setzte den Fuß in die Luft – und sie trug“ – so beschrieb Schulleiter Holger Seitz die Anstrengungen des aktuellen Abiturjahrgangs 2021 mit einem Zitat von Hilde Domin: 80 Schülerinnen und Schüler, die unter erschwerten Bedingungen ihren Weg zum Glück suchten – und fanden.

Gruppenbild, bevor alle in andere Richtung entschwinden: Die Abiturienten des Nellenburg-Gymnasium festlich gekleidet. | Bild: Reinhard Traber

In einer beeindruckenden Veranstaltung, heißt es in der Pressemitteilung weiter, seien die jungen Leute ins neue Leben verabschiedet worden und hätten zahlreiche Preise für hervorragende Leistungen einheimsen können. Die Zeugnisverleihung war kombiniert mit künstlerischen Darbietungen der Abiturienten. Dabei müsse, heißt es weiter, Schüler-Big-Band unter der Leitung Johannes Okkers und die Solistin Annabell Lorenz genannt werden, die zum Ende der Veranstaltung zusammen mit Chiara Zimmermann noch ein Abschluss-Lied präsentierten. Nicht nur die Schüler hat Corona des Unterrichtsleben und die Vorbereitung auf die Prüfungen erschwert. Auch die Lehrer seien für ihre erfolgreichen Bemühungen von den Schülern geehrt worden. Aber nicht nur sie, sondern auch die Eltern müssten erwähnt werden, betont die Schule in der Pressemitteilung, weil diese maßgeblich zum Erfolg ihrer Kinder beigetragen hätten.

Beste Leistungen Nico Becker – Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft und Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker; Leon Buntz – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Geschichte, Franz-Schnabel-Medaille und Schulpreis für Englisch; Luis Fitz – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde, gestiftet von Andreas Jung; Helen Hauck – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Latein von „Humanismus heute“; Julia Jäger – Schulpreis Mathematik; Oray Kalayci – Schulpreis Englisch und Schulpreis Biologie; Maria Lanza – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch, gestiftet von der Buchhandlung Hirling und Schulpreis Spanisch; David Lindenmayer – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Maya Mehler – Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen in den Fächern MINT; Haris Melunovic – Alfred-Maul-Medaille für hervorragende Leistungen im Fach Sport; Ida Molkenthin – Scheffel-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch; Michelle Pohlers Preis der Barmer Ersatzkasse für hervorragende Leistungen im Fach Geographie; Annika Reichle – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Bildende Kunst, gestiftet von der Werbeagentur Vollmer; Lotte Rein – Deutschpreis der Buchhandlung Hirling sowie Schulpreis Englisch; Tobias Temme – Preis der deutschen mathematischen Vereinigung für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik; Thorben Terwellen – Preis des Hegau-Geschichtsvereins; Laetitia Volk – Otto-Dix-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Bildende Kunst; Yannick Wiedemann – Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für hervorragende Leistungen im Fach Chemie und Preis der Landeszentrale für politische Bildung für Gemeinschaftskunde; Johanna Zander – Preis für hervorragende Leistungen im Fach Musik gestiftet durch das Musikhaus Assfalg sowie Schulpreis Französisch.

Auch wenn die Zeugnisverleihung bescheidener ausgefallen sei als in den Vorjahren, so sei es doch eine stimmungsvolle Veranstaltung gewesen.