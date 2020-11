Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist im Stockacher Krankenhaus angekommen. Wie Geschäftsführer Michael Hanke auf Nachfrage mitteilt, sind derzeit drei Patienten dort in Behandlung, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Allerdings verlaufe die vom Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 bei allen dreien leicht, niemand von ihnen liege auf der Intensivstation. Die drei Patienten seien zwar relativ zügig hintereinander ins Krankenhaus gekommen, sagt Hanke. Man habe daher Sorge gehabt, dass Covid-Patienten in Schüben kommen. Aber: „Auf diesem Niveau können wir das gut handhaben“, so der Geschäftsführer. Beim Personal sei man bisher von Corona-Ansteckungen verschont geblieben.

Das Krankenhaus testet auch ausgiebig auf das Coronavirus: „Wir testen alle Patienten, die aufgenommen werden“, so Hanke. Auch das Personal werde regelmäßig getestet. Für beides nutze das Krankenhaus Schnelltests, deren Ergebnisse nach 15 Minuten da seien. Nur bei Patienten, zu denen nur ein kurzer Kontakt besteht, etwa wenn es nur kurz in eine Ambulanz geht, könne man den Test weglassen.

„Wir testen alle Patienten, die aufgenommen werden.“ Michael Hanke, Geschäftsführer Krankenhaus Stockach | Bild: privat

Obwohl das Stockacher Krankenhaus bislang also recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, soll jetzt noch eine Sicherheitsmaßnahme eingeführt werden. Bei jedem, der tagsüber ins Krankenhaus kommt, soll die Körpertemperatur gemessen werden. Dafür sucht das Krankenhaus noch nach freiwilligen Helfern, die diese Arbeit gegen Aufwandsentschädigung übernehmen. Eigenes Personal sei dafür keinesfalls abkömmlich, sagt Hanke. Gefragt sind beispielsweise Studenten oder medizinische Fachkräfte im Ruhestand.

Der Hintergrund ist ernst: Ein Patient, der das Krankenhaus aufsuchte, habe Fieber gehabt, dies aber offenbar selbst nicht so wahrgenommen, berichtet Hanke. Zumindest habe diese Person auf dem Fragebogen bei der Frage nach Fieber „nein“ angekreuzt, sei später aber positiv auf das Virus getestet worden. In einem solchen Fall seien alle Mitarbeiter, die ein solcher Patient trifft, Kontaktpersonen der Kategorie eins, sagt der Geschäftsführer. Sie müssten in Quarantäne – und stehen in dieser Zeit nicht für ihre Arbeit zur Verfügung. Durch eine allgemeine Messung der Körpertemperatur könne man Kontaktpersonen vorwarnen, so Hanke.

Krankenhaus steht vor mehreren Herausforderungen

Doch die Bewältigung der Corona-Pandemie ist nur eine der Herausforderungen, vor denen das Stockacher Krankenhaus gerade steht. Außerdem will die Einrichtung ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gründen (siehe Text unten). Und das Krankenhaus will einen neuen Bettentrakt bauen. Für die Baugrube sei dabei die Submission, die Abgabe der Angebote, schon erfolgt, sagt Hanke. Auch der Rohbau soll demnächst ausgeschrieben und beauftragt werden. Den Spatenstich stellt der Geschäftsführer für die Zeit kurz nach Dreikönig 2021 in Aussicht.

Unter anderem für dieses Bauprojekt hat das Krankenhaus auch einen Zuschuss beim Landkreis Konstanz beantragt, den der Kreistag allerdings im Oktober abgelehnt hat. Auch wenn das für das Krankenhaus-Team eine Enttäuschung gewesen sei: Die Finanzierung des Bettenanbaus sei dadurch nicht gefährdet, versichert Hanke. Wie sich die Stadt als Eigentümerin des Krankenhauses in dieser Sache verhalten will, dazu war auch jetzt, einen knappen Monat nach der Kreistagsentscheidung, nichts zu erfahren. Bürgermeister Rainer Stolz, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, ließ eine entsprechende Anfrage in dieser für die Stadt wichtigen Angelegenheit erneut unbeantwortet. Krankenhaus-Geschäftsführer Hanke gibt allerdings zu bedenken, dass die Vorgehensweise wohl erst noch mit dem Gemeinderat besprochen werden soll – und dem wolle er nicht vorgreifen. Acht Gemeinderäte gehören zum Aufsichtsrat – neben Stolz und dem Hohenfelser Unternehmer Paul Saum.

