Ein 22-Jähriger hat der Polizei am Mittwoch laut einer Pressemitteilung Rätsel aufgeben. Sie sucht nun Zeugen, da er keinen Führerschein besitzt und zu schnell in einem beschädigten, blauen BMW mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Gegen 15.40 Uhr sei Beamten in der Bahnhofstraße in Stockach ein Auto aufgefallen, dessen Fahrer nicht angeschnallt gewesen sei, und an dem der linke Außenspiegel heruntergehangen sei.

Nachdem der junge Mann die Polizei wahrgenommen habe, habe er erst über eine Sackgasse davonfahren wollen und habe dann versucht, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten hätten ihn jedoch eingeholt und festgenommen. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besaß und die Kennzeichen des BMWs gestohlen waren. Zur genauen Herkunft des Wagens habe der 22-Jährige nur vage Angaben gemacht.

Schließlich habe sich herausgestellt, dass er zu schnell und mit riskanter Fahrweise im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis unterwegs gewesen und dann auf der B31-neu nach Stockach gefahren war. Zeugen können sich bei der Polizei unter 07771 93910 melden.