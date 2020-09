von pm

Auch in der Spielzeit 2020/2021 lädt die Volksbühne ihre Mitglieder wieder zu Fahrten ins Theater nach St. Gallen ein. Das Programm der bevorstehenden Spielzeit soll laut Ankündigung in Zeiten von Corona besonders spannend werden.

Nachdem die vergangene Spielzeit wegen Corona vorzeitig beendet werden musste, startet das Theater nun in diesem Monat in eine neue Saison. Nach 55 Jahren bedarf das Große Haus in St. Gallen einer Grundsanierung. Gespielt wird deshalb in einem neuen Gebäude, das für die Umbauzeit extra gebaut wurde.

Mit einem besonderen Schutzkonzept soll der Besuch so angenehm wie möglich und so sicher wie nötig machen. Im Interesse der Besucher und der Künstler herrscht in allen Räumen Maskenpflicht. Einwegmasken werden an den Eingängen gratis angeboten. An den Eingängen und vor den Toiletten stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Beginn am 27. September

Die Spielzeit beginnt am 27. September mit dem Konzert „Commedia“ mit Musik von Kurt Weil und Igor Strawinsky. Es folgen am 15. November die Oper „Giulio Cesare“ von Georg-Friedrich Händel, am 10. Januar 2021 das Musical „Sound of Music“, am 14. März die Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi, am 25. April das Tanzstück „Cinderella“ mit der Musik von Sergei Prokofjew und am 13. Juni die Oper „Florencia“ von Daniel Catan.

Die Fahrten finden jeweils am Sonntagnachmittag statt. Die Vorstellungen beginnen um 14 Uhr, das Konzert am 27. September um 17 Uhr. Gefahren wird unter Corona-Schutzbestimmungen im Reisebus: in Sigmaringen um 11 Uhr auf dem Betriebshof der KVB Sigmaringen und um 11.20 Uhr in Meßkirch, Haltestellen Bahnhofstraße und Adlerplatz. Die Mitglieder aus Stockach steigen um 11.40 Uhr in Stockach, Oberstadt, bei der Kuony-Apotheke und beim Möbelhaus Stump zu. Weitere Zustiege können vereinbart werden.

Die Volksbühne lädt alle Opern-, Konzert- und Musical-Freunde dazu ein, Mitglied zu werden. Nähere Auskunft erteilt der Leiter der Volksbühnen-Gruppen Meßkirch/Sigmaringen und Stockach, Karl-Hermann Brugger, unter (0 77 77) 534 oder E-Mail karlhbrugger@gmail.com