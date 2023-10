Mit einem Leserekordversuch am Samstag um 15 Uhr geht es los, und bis zum 18. November warten auf junge Lese-Fans in Stockach so einige Veranstaltungen rund um Bücher und Geschichten. Neben der Bücherei in Stockach sind auch die Bibliotheken in Singen, Radolfzell und Stockach bei den 28. Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtagen dabei. 190 Veranstaltungen finden in den vier Städten statt. Der SÜDKURIER ist Medienpartner des Lese-Festivals.

Aber was wartet im Programm in Stockach auf die Familien? Direkt am Montag, 23. Oktober, 15 Uhr, findet das Bilderbuchkino „Die kleine Eule und der große Streit“ statt. Zudem gibt es montags immer ein anderes Bilderbuchkino. Der Autor der „Kuh Lieselotte“-Bilderbuchklassiker, Alexander Steffensmeier, stellt seine Geschichte „Lieselotte macht nicht mit“ am Samstag, 28. Oktober, 15 Uhr, vor. Comics mit dem iPad erstellen ist am Montag, 30. Oktober, 14.30 Uhr, möglich, und Sabrina Eickhoff gibt vom 2. bis 4. November einen Cosplay-Workshop.

Sibylle Trefflich vom Stadtmuseum veranstaltet am Samstag, 11. November, 15 Uhr, eine historische Schreibwerkstatt zum Schreiben mit Feder und Tinte. Anmeldung jeweils unter stadtbuecherei@stockach.de oder 07771 802305. Eine Lesung für Jugendliche und Erwachsene der Bestsellerautorin Ursula Poznanski aus ihren neuen Roman „Oracle“ findet am Mittwoch, 15. November, 10.30 Uhr, statt. Und Bürgermeister Rainer Stolz wird am Freitag, 17. November, 8.30 Uhr, zum Geschichtenerzähler. Er liest aus einem selbst ausgewählten Kinderbuch vor, wie er auf SÜDKURIER-Nachfrage erzählt. Büchereileiterin Gabriele Gietz erklärt, diese Veranstaltung sei speziell für eine Schulklasse und nicht offen.

Zum Abschluss ist am Samstag, 18. November, ab 14 Uhr ein Familientag. Die Württembergische Landesbühne Esslingen zeigt das Stück „Wie die Oma das Internet kaputt gemacht hat“.