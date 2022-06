Die Straße am Stadtgarten, die vom Hägerweg und der Tuttlinger Straße zum Krankenhaus führt, ist sanierungsbedürftig. Da die großen Bauprojekte, Ärztehaus, Parkdeck und der neue Bettentrakt des Krankenhauses in diesem Bereich nun alle fertiggestellt oder in den letzten Zügen sind, konnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Sanierung der Straße vergeben.

Im hinteren Bereich wird auf der Stadtgartenseite in diesem Zuge auch ein neuer Gehweg entstehen, damit die Fußgänger aus Richtung des Hägerwegs getrennt vom Straßenverkehr zum Haupteingang des Krankenhauses gelangen können, erklärte Stadtbaumeister Willi Schirmeister in der Sitzung.

Sanierung in Abschnitten

„Das Ganze muss in Abschnitten passieren, damit die Zufahrt zum Krankenhaus immer gewährleistet ist“, so Schirmeister. Die Arbeiten seien zudem auf zwei Lose aufgeteilt, denn einen Bereich muss das Krankenhaus selbst vergeben. Jedoch wurde der gesamte Bereich zusammen geplant, damit später alles wie aus einem Guss wirkt.

Die Stadtverwaltung hat insgesamt acht Firmen angeschrieben und um die Abgabe eines Angebots für die Arbeiten gebeten, geht aus den Sitzungsunterlagen des Gemeinderats hervor. Lediglich zwei der angeschriebenen Firmen haben am Ende tatsächlich ein Angebot eingereicht. Günstigste Bieterin war laut den Sitzungsunterlagen die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau aus Eigeltingen mit einem Angebotspreis von rund 560.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte einstimmig dafür, das Unternehmen für diesen Preis zu beauftragen.

Umleitung gewährleistet Zufahrt zum Krankenhaus

Die Straße ist seit dieser Woche für den Start der Bauarbeiten gesperrt. Laut Angaben der Stadt wird die Sanierung circa drei Monate dauern. Die Zufahrt zum Krankenhaus und zum Ärztehaus sei gewährleistet. Die Umleitung erfolge je nach Bauabschnitt entweder über die Tuttlinger Straße oder über den Hägerweg.