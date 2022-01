Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Zeigt her eure Narrebömmle: Die Lokalredaktion Stockach sammelt in dieser Galerie die zu Narrenbäumchen umgestalteteten Christbäume der Leser aus dem Raum Stockach. Wer möchte, kann ein Foto seines Narrenbäumchens an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken. Auch andere Narrenbäume oder närrische Dekorationen sind willkommen.