von Reinhold Buhl

Eisen ist ein sehr hartes Metall, das man nur mit viel Kraft verbiegen kann. Diese Aussage scheint auch auf die Verbindung das Jubiläumspaares zuzutreffen, das jüngst im Kreise der großen Familie ihre Eiserne Hochzeit feierte. Aus der 65-jährigen Ehe zwischen Brundhilde und Walter Höferlin gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor, die wiederum den Höferlins sechs Enkel und elf Urenkel schenkten.

Interessen schweißen das Paar zusammen

Wie schaffen es zwei Menschen, 65 Jahre lang glücklich miteinander zu leben? Beim Jubiläumspaar Höferlin – sie 1938 in Stockach geboren und er 1935 in Lörrach – scheinen dies ihre gleichen Interessen zu sein. Beide waren begeisterte Skifahrer, Wanderer, Bergsteiger und Blumenliebhaber. Sie erinnern sich mit Freude an unzählige Bergtouren, Volksmärsche und Wanderungen zurück.

Dabei spielten bei ihren Hobbys die örtlichen Vereine eine wichtige Rolle. „Da wir damals kein Auto hatten, sind wir mit den Vereinsbussen mitgefahren“, erzählt Brunhilde Höferlin. Die beiden wichtigsten Vereine waren für die Höferlins die Naturfreunde und bis heute der Schwarzwaldverein. Bei den Naturfreunden war Walter Höferlin Vereinsheimwart im Nellenbad und beim Schwarzwaldverein war er langjähriges Vorstandsmitglied und 25 Jahre lang Wanderführer.

Wie wichtig für beide die Liebe zum Gärtnern ist, sieht man beim Betrachten der Blumen- und Gemüsebeete sowie der Weinreben rund um das Haus in der Gaswerkstraße.

Ein Pfarrer wollte sie damals nicht trauen

Wie haben sich die beiden kennengelernt? „Ich war auf dem Weg zur Arbeit im Krankenhaus und Walter auf dem Weg zu seiner Arbeit bei Modellbau Baumann. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen und es hat gleich gefunkt“, erzählt Brundhilde Höferlin. Dann folgten gemeinsame Kinobesuche und Spaziergänge und im März 1957 die Verlobung. Im August desselben Jahres wurde dann in Hindelwangen geheiratet.

Der damalige Stockacher Pfarrer Wolf habe eine Trauung verweigert, da der junge Bräutigam evangelisch war. Trotz dieser ersten Hürde hat die Eheschließung zu einem bis heute glücklichen Eheleben geführt.