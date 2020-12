Das Nellenburg-Gymnasium hat einen neuen Corona-Fall: Wie Schulleiter Holger Seitz mitteilt, wurde er am Wochenende vom Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz darüber informiert, dass eine Zehntklässlerin positiv auf das Virus getestet wurde. Die gesamte Klasse des Mädchens sei daraufhin in Absprache mit dem Amt noch am Sonntag in Quarantäne geschickt worden.

„Es ist sicherer, die ganze Klasse in Quarantäne zu schicken“, erklärt er die Entscheidung. Schließlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Schüler untereinander Kontakt hatten, außerdem sei es einfacher, alle Schüler im Fernunterricht zu betreuen. Lehrkräfte sind laut Leitz dagegen von der Quarantäne nicht betroffen, da sie immer Masken tragen und kein näherer Kontakt bestanden habe.

Vorerst alle Schüler im Fernunterricht

Unterrichtet werden die Schüler nun digital über die Lernplattform des Gymnasiums. Es könne allerdings sein, dass nach und nach die ersten Schüler wieder in den Präsenzunterricht kommen, so Seitz, und dann zweigleisig gefahren werden müsse. Denn nach den aktuellen Corona-Bestimmungen dürfe eine Quarantäne nach fünf Tagen wieder abgebrochen werden, wenn ein negativer Test vorgelegt werden könne. „Das ist eine organisatorische Herausforderung“, gibt Seitz zu.

Erster Fall im September

Ende September gab es den ersten Corona-Fall am Nellenburg-Gymnasium – betroffen war damals ein Fünftklässler. Auch damals wurde die ganze Klasse in Quarantäne geschickt, vorsorglich auch eine weitere Klasse, in die ein Geschwisterkind geht.