In Alters- und Pflegeheimen kommt es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Doch den Heimen sind die Hände gebunden. Besuchsverbote dürfen sie nicht mehr aussprechen. Ist das der Grund für steigende Zahlen? Wie der Virus sich einschleicht.

37 Tote. 654 Neuinfektionen. Das ist die Bilanz der bislang schlimmsten Woche für Pflegeheime in Baden-Württemberg seit Beginn der zweiten Welle der Corona-Pandemie. 33 Ausbrüche zählte das Landesgesundheitsamt in jener Woche in Pflege- und