Wenn Schattenspiel als Film gezeigt wird, zwei Theaterszenen zu sehen sind, das Ganze von Georg Mais moderiert und von Aaron Löchle am Klavier virtuos begleitet wird, sind fast alle Zutaten für ein gelungenes Familienkonzert beisammen. Großen Anteil hat wieder das Publikum. Der endgültige Ablauf entscheide sich spontan, wenn er sehe, wer im Saal sitzt, erklärte Georg Mais beim Pressetermin.

„Popstar der Musikgeschichte“

Es sei großartig, dass der Schulverbund wieder mitwirke. „Ich habe mir Sorgen gemacht, ob es zu dem Konzert kommt. Großen Dank an die Stadt, dass wir die Veranstaltung hier durchführen können.“ Die Beiträge zeigten ein umfassendes Bild von Johann Sebastian Bach, der ein „Popstar der Musikgeschichte“ gewesen sei. Der junge und vielseitige Aaron Löchle werde ganz nah an den Kindern dran sein. „Sie können mit ihm in persönlichen Kontakt kommen und dürfen das gerne reichlich ausnutzen.“

Lehrerin Claudia Schiel berichtete, die Schüler hätten im vergangenen Schuljahr wichtige Ereignisse aus Bachs Leben als Szenen geübt. Im Lockdown entstand die Idee, diese filmisch festzuhalten. „Schattenspiel als Film haben wir noch nie gemacht. Ich habe von den Schülern einige Technik-Tipps bekommen“, gab sie lachend zu. Ihre Kollegin Nadja Kragler bereitet mit ihrer fünften Klasse zwei Theaterszenen vor. Sie sagte: „Es wäre schade, wenn keine Kinder auf der Bühne wären. Seit einer Woche sind wir mit viel Engagement am Üben.“

Stockach Bürgerstiftung informiert über ihre Projekte Das könnte Sie auch interessieren

Georg Mais lobte: „Bach wäre total begeistert und stolz, dass man sich so um ihn kümmert.“ Für ihn ist klar: „Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Kultur und Kunst kommen in der Schule gänzlich zu kurz.“ Nadja Kragler bestätigte, sie entdecke gerade Seiten an ihren Schülern, die sie früher nicht gesehen habe und Claudia Schiel betonte, sie habe viel von den Schülern gelernt. „Die Rollen wurden teilweise getauscht, das nehme ich als Schatz mit.“

Das Konzert findet am 10. April im Bürgerhaus Adler Post statt. Einlass 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Eintrittskarten gibt es auf der Webseite der Stadt Konstanz oder im Alten Forstamt