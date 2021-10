von Reinhold Buhl

Unter dem vielversprechenden Namen CantatenZeit plant der Kammerchor Stockach seinen Neustart nach den vielen Monaten, in denen keine Konzerte stattfinden konnten: Er will im Herbst drei Bachkantaten aufführen. Die CantatenZeit ist ein ambitioniertes Projekt, zu dem das bundesweite Programm Impuls den Anstoß gegeben hatte.

Neustart nach der Zwangspause

„Mit diesem Förderprogramm soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen bei ihrem Neustart nach der pandemiebedingten Zwangspause geholfen werden“, erklärt Cornelia Giebler, Vorsitzende des Chors, die sich zusammen mit Chorleiter Stefan Gräsle und dem Ensemble auf die Auftritte freut.

Das von Giebler und Gräsle im Mai beim Bundesmusikverband Chor und Orchester eingereichte Konzept für die CantatenZeit überzeugte das Projektteam Impuls, und somit gehört der Kammerchor Stockach zu den geförderten Ensembles.

Online-Proben und Weihnachts-Projekt

Nachdem sich im Frühjahr 2020 abzeichnete, dass die Sommerserenade des Chores im Berufsschulzentrum nicht stattfinden kann und Monate später auch die Aufführung des Mozart-Requiems auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, versuchten die Verantwortlichen die Sänger mit einem Online-Projekt zur Weihnachtszeit und regelmäßigen Online-Proben zu motivieren.

Wie motiviert die Akteure sind, wollen sie nun beweisen. Das Projekt umfasst drei Kantaten von Johann Sebastian Bach. Unterstützung erhält der Chor durch Lena Maria Kosack (Sopran) und Tarek El Barbari (Bass), das Hegau-Bodensee-Orchester sowie die Nellenburg-Kantorei.

Erstes Konzert am 24. Oktober

CantatenZeit beginnt mit der Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“. Sie wird am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, in der Melanchthonkirche aufgeführt. Am Tag zuvor findet ein Werkstattkonzert in der Gymnasiums-Aula statt, Beginn auch 18 Uhr.

CantatenZeit 2, „Nun danket alle Gott“, wird am 27. und 28. November aufgeführt, CantatenZeit 3, der 1. Teil des Weihnachtsoratoriums, steht am 21. und 22. Dezember auf dem Programm. Karten für 12, ermäßigt 8 Euro, gibt es im Kulturzentrum Altes Forstamt in Stockach, Telefon (0 77 71) 802-300.