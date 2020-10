Neben dem Grundstück der zukünftigen Filialen von Aldi und ZG Raiffeisen an der Meßkircher Straße (B 313) in Stockach laufen momentan Straßenarbeiten. Es gibt eine Fahrbahnverbreiterung für eine Abbiegespur zum Parkplatz. Kommende Woche stehen die Asphaltarbeiten an.

Deshalb wird die Meßkircher Straße zwischen dem ZG-Kreisverkehr und Einmündung Höllstraße von Montag, 26. Oktober, bis Samstag, 7. November, voll gesperrt. Dies teilt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Stockach mit. Die Umleitung verläuft über über die Oberdorfstraße, Straße „Stegwiesen“ und Nellenbadstraße.