Auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-Ost und Stockach-West ist es laut Polizeiangaben am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Ein 41-jähriger Sattelzugfahrer sei dabei auf den Standstreifen gefahren, wo sich der Fiat eines 73 Jahre alten Mannes befunden habe. Beim seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nach Einschätzung der Beamten zu einem Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Sowohl der Lastwagen, als auch das Auto waren allerdings weiterhin fahrbereit, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz.