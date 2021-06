Bald kommt wieder Leben auf die historische Bahnstrecke der Ablachtalbahn: Die Biberbahn soll ab Mitte Juli an Sonn- und Feiertagen zwischen Stockach und Mengen verkehren. Die erste Fahrt des Tages beginnt dann in Radolfzell und die letzte endet auch wieder dort. Gemeinderätin Julia Zülke (FDP) wies in der Sitzung des Hauptausschusses darauf hin, dass sie immer wieder Personen beobachte, die auf den Gleisen spazieren gingen. Schon jetzt fahren allerdings gelegentlich Züge. Der Aufenthalt auf oder direkt neben den Gleisen sei also lebensgefährlich.

